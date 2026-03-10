1 στις 2 Ελληνίδες δεν γνωρίζει ότι ο πονοκέφαλός της είναι ημικρανία

Σχεδόν 1 στις 2 γυναίκες με ημικρανία στην Ελλάδα παραμένει χωρίς διάγνωση, σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα που αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των ορμονικών μεταβολών και τα κενά στη φροντίδα