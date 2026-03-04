20 χρόνια «ελεύθερος καρκίνου» – Η ιστορία ενός άνδρα με λέμφωμα που δίνει ελπίδα
20 χρόνια «ελεύθερος καρκίνου» – Η ιστορία ενός άνδρα με λέμφωμα που δίνει ελπίδα
Δύο δεκαετίες χωρίς καρκίνο μετρά ο Robert Oman, χάρη σε μια κλινική δοκιμή στην οποία πήρε μέρος όταν ο καρκίνος του (οζώδες λέμφωμα) επέστρεψε επιθετικά
Είκοσι χρόνια «ελεύθερος καρκίνου» μετρά σήμερα ο Robert Oman, χάρη σε μια κλινική δοκιμή που του προτάθηκε, όταν το οζώδες λέμφωμά του επέστρεψε πιο επιθετικά. Η προσωπική του ιστορία, όμως, δεν είναι απλώς μια «εξαίρεση».
Νέα ανάλυση μακροχρόνιων δεδομένων στο JAMA Oncology, δείχνει ότι για ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών με προχωρημένο οζώδες λέμφωμα, η χημειοανοσοθεραπεία (γνωστή ως CHOP) μπορεί να οδηγήσει σε κάτι που οι ειδικοί περιγράφουν ως λειτουργική ίαση: τόσο μικρό κίνδυνο υποτροπής, ώστε πρακτικά να μην αναμένεται επανεμφάνιση μέσα στο προσδόκιμο ζωής.
«Δεν είχα πραγματικά επιλογή»
Ο κ. Oman διαγνώστηκε γύρω στα 40 του, με τρεις μικρούς γιους στο σπίτι. Η εμπειρία του πατέρα του, που πάλευε για χρόνια με επαναλαμβανόμενες υποτροπές και πολλούς κύκλους χημειοθεραπείας, τον είχε κάνει να πιστεύει ότι αν βρεθεί ποτέ στη θέση του, δεν θα άντεχε την ίδια διαδρομή. Όταν όμως η νόσος «επέστρεψε» το 2005, μαζί όγκο στο νεφρό, η πραγματικότητα – όπως λέει ο ίδιος – τον έφερε μπροστά σε μια απόφαση που είχε ήδη πάρει η ζωή για εκείνον: έπρεπε να δώσει τη μάχη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Νέα ανάλυση μακροχρόνιων δεδομένων στο JAMA Oncology, δείχνει ότι για ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών με προχωρημένο οζώδες λέμφωμα, η χημειοανοσοθεραπεία (γνωστή ως CHOP) μπορεί να οδηγήσει σε κάτι που οι ειδικοί περιγράφουν ως λειτουργική ίαση: τόσο μικρό κίνδυνο υποτροπής, ώστε πρακτικά να μην αναμένεται επανεμφάνιση μέσα στο προσδόκιμο ζωής.
«Δεν είχα πραγματικά επιλογή»
Ο κ. Oman διαγνώστηκε γύρω στα 40 του, με τρεις μικρούς γιους στο σπίτι. Η εμπειρία του πατέρα του, που πάλευε για χρόνια με επαναλαμβανόμενες υποτροπές και πολλούς κύκλους χημειοθεραπείας, τον είχε κάνει να πιστεύει ότι αν βρεθεί ποτέ στη θέση του, δεν θα άντεχε την ίδια διαδρομή. Όταν όμως η νόσος «επέστρεψε» το 2005, μαζί όγκο στο νεφρό, η πραγματικότητα – όπως λέει ο ίδιος – τον έφερε μπροστά σε μια απόφαση που είχε ήδη πάρει η ζωή για εκείνον: έπρεπε να δώσει τη μάχη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα