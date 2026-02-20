Αλάνθαστο το ένστικτο του γονιού όταν ανησυχεί ότι το παιδί έχει κάτι σοβαρό – Πέφτει μέσα κατά 91%
Με ακρίβεια 91% η γονεϊκή διαίσθηση αποδεικνύεται αλάνθαστη σε σοβαρά προβλήματα υγείας του παιδιού - Μερικές φορές, το ένστικτο του γονιού είναι τόσο ισχυρό, που ανιχνεύει παιδικές ασθένειες ταχύτερα κι από τα ψηφιακά εργαλεία
Για τους περισσότερους, μπορεί να φαίνεται πως όλα είναι καλά. Όταν, όμως, ένας γονιός λέει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά με το παιδί του, συνήθως έχει δίκιο. Νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο Οούλου στη Φινλανδία υποστηρίζει ότι η γονική διαίσθηση μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό συναίσθημα – μπορεί να είναι ένα ισχυρό κλινικό εργαλείο.
Η έρευνα που δημοσιεύεται στο JAMA Network Open διαπίστωσε ότι η ανησυχία που εκφράζουν οι γονείς μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της συντριπτικής πλειονότητας περιπτώσεων ξαφνικής και σοβαρής ασθένειας σε παιδιά. Μία μόνο ερώτηση στους γονείς εντόπισε έως και το 91% των σοβαρά άρρωστων παιδιών.
Μια απλή ερώτηση με ισχυρή προγνωστική αξία
Η μελέτη ανέλυσε 2.375 παιδιά που έλαβαν θεραπεία στο Παιδιατρικό Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Οούλου. Πριν εξεταστούν από γιατρό, ζητήθηκε από τους γονείς να συμπληρώσουν ένα ολοκληρωμένο ερωτηματολόγιο 36 ερωτήσεων, που είχε σχεδιαστεί για την αξιολόγηση των συμπτωμάτων και της σοβαρότητας της ασθένειας.
