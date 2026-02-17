Ο εθισμός στο διαδίκτυο «χτυπά» πλέον και παιδιά δημοτικού

Τα ποσοστά διαδικτυακής εξάρτησης σε παιδιά και εφήβους σχεδόν διπλασιάστηκαν μετά την πανδημία - Τα συμπτώματα, οι μαθησιακές επιδόσεις και οι επιπτώσεις στη διατροφή - Μέρος της λύσης το ηλικιακό όριο στα social media, λένε οι ειδικοί