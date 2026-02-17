Ο εθισμός στο διαδίκτυο «χτυπά» πλέον και παιδιά δημοτικού
Ο εθισμός στο διαδίκτυο «χτυπά» πλέον και παιδιά δημοτικού
Τα ποσοστά διαδικτυακής εξάρτησης σε παιδιά και εφήβους σχεδόν διπλασιάστηκαν μετά την πανδημία - Τα συμπτώματα, οι μαθησιακές επιδόσεις και οι επιπτώσεις στη διατροφή - Μέρος της λύσης το ηλικιακό όριο στα social media, λένε οι ειδικοί
*Γράφει η Κατερίνα Νικολαΐδου
Τα ποσοστά εθισμού στο διαδίκτυο σε παιδιά και εφήβους έχουν σχεδόν διπλασιαστεί μετά την πανδημία, με το φαινόμενο να εμφανίζεται πλέον ακόμη και σε παιδιά του δημοτικού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η συζήτηση για τον περιορισμό ή την απαγόρευση της πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα για παιδιά κάτω των 15 ετών επανέρχεται δυναμικά, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι η νομοθεσία μπορεί να θέσει όρια, αλλά δεν αρκεί από μόνη της.
Η κυρία Άρτεμις Τσίτσικα, Καθηγήτρια και Εθνική Εκπρόσωπος της Έδρας UNESCO για την Παγκόσμια Υγεία και Εκπαίδευση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Εφηβικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ και Επιστημονικά Υπεύθυνη της Μονάδας Εφηβικής Υγείας του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», εξηγεί στο protothema ότι ο εθισμός στο διαδίκτυο λειτουργεί με μηχανισμούς παρόμοιους με όλους τους υπόλοιπους εθισμούς.
«Παρ' ότι δεν εισέρχεται κάποια συγκεκριμένη ουσία στο σώμα, παράγονται νευροενδοκρινικές ουσίες στον εγκέφαλο που δημιουργούν ευχαρίστηση και εγρήγορση. Επηρεάζονται το σύστημα της ντοπαμίνης, σεροτονίνης, η κορτιζόλη, η νορ-αδρεναλίνη και ο κύκλος ανταμοιβής, προκαλώντας εξάρτηση», σημειώνει.
