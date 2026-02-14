Γονίδια ή περιβάλλον; Ποια καθορίζουν πόσα χρόνια θα ζήσουμε; Μελέτη σε δίδυμα απαντά
Νέα μελέτη σε διδύμους προσδιορίζει τον ρόλο των γονιδίων, του περιβάλλοντος, αλλά και του τρόπου ζωής στη μακροζωία

Βίκυ Βενιού
Γιατί κάποιοι άνθρωποι ζουν πάνω από 100 χρόνια, ενώ τα αδέλφια τους μπορεί να πεθαίνουν δεκαετίες νωρίτερα; Είναι θέμα τύχης, επιλογών ή DNA; Παραμένει διαχρονικό ερώτημα των επιστημόνων το κατά πόσο η μακροζωία οφείλεται στα γονίδια, το περιβάλλον ή τον τρόπο ζωής. Η απάντηση δεν είναι απλώς θεωρητική – επηρεάζει τον τρόπο που βλέπουμε τη γήρανση, την πρόληψη και τις καθημερινές μας επιλογές.

Για δεκαετίες, μεγάλες μελέτες πληθυσμού έχουν υποδείξει ότι η γενετική παίζει σχετικά μικρό ρόλο στον προσδιορισμό της διάρκειας ζωής. Οι περισσότερες εκτιμήσεις τοποθετούν τη γενετική επίδραση σε περίπου 25-33%, με ορισμένες μελέτες να αναφέρουν πολύ χαμηλά ποσοστά, που περιορίζονται στο 6-16%. Με άλλα λόγια, ο τρόπος ζωής και το περιβάλλον φαίνεται να κυριαρχούν στη διαδικασία της γήρανσης.

