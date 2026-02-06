Η διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού θέλει… κατσαρόλα
Η διατροφή που προστατεύει το μυαλό μας απαιτεί σπιτικό φαγητό και μαγείρεμα καθώς φαίνεται ότι η μεσογειακού τύπου διατροφή συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου
Η διατροφή που προστατεύει το μυαλό μας απαιτεί μπόλικο σπιτικό φαγητό, καθώς σύμφωνα με νεότερη έρευνα της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας η σημασία της μεσογειακής διατροφής στις γυναίκες, συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο όλων των τύπων εγκεφαλικού επεισοδίου. Είναι γνωστό ωστόσο ότι η γνήσια μεσογειακή διατροφή απαιτεί πιο συχνή ενασχόληση με την κουζίνα και το μαγείρεμα.
Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Neurology Open Access της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας, διαπιστώθηκε ότι η μεσογειακή διατροφή – ένας τύπος διατροφής που απαιτεί προετοιμασία γευμάτων. μαγείρεμα και εν γένει επιστροφή στο σπιτικό φαγητό – συσχετίστηκε και με χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου συνολικά, όπως και με χαμηλότερο κίνδυνο ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου και αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου.
