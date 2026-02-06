Η διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού θέλει… κατσαρόλα

Η διατροφή που προστατεύει το μυαλό μας απαιτεί σπιτικό φαγητό και μαγείρεμα καθώς φαίνεται ότι η μεσογειακού τύπου διατροφή συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου