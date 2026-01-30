Το μυστικό ευεξίας της Τζέσικα Άλμπα – Πότε πάει γυμναστήριο σε μια φορτωμένη καθημερινότητα
Το μυστικό ευεξίας της Τζέσικα Άλμπα – Πότε πάει γυμναστήριο σε μια φορτωμένη καθημερινότητα
Για τη Τζέσικα Άλμπα, η άσκηση δεν είναι υποχρέωση αλλά μια πράξη φροντίδας του εαυτού, που χωρά ακόμη και στις πιο γεμάτες ημέρες - αρκεί να υπάρχει θέληση και διάθεση για πρωινό ξύπνημα!
Το πρωινό ξύπνημα δεν ταιριάζει σε όλους – για μερικούς, ωστόσο, είναι ο μόνος τρόπος να δημιουργήσουν χρόνο για την απαραίτητη ρουτίνα άσκησης μέσα σε μια ήδη γεμάτη μέρα. Αυτό ισχύει σίγουρα για την Τζέσικα Άλμπα, η οποία, στα 44 της χρόνια, έχει κατακτήσει την «τέχνη» της πρωινής γυμναστικής.
Μιλώντας στο The Goop Podcast και την Γκουίνεθ Πάλτροου, η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για το πώς ισορροπεί τη φυσική κατάσταση, την οικογενειακή ζωή και ένα έντονο επαγγελματικό πρόγραμμα. Η Άλμπα παραδέχθηκε πως το γεγονός ότι είναι «πρωινός τύπος» βοηθάει – ανήκει σ’ εκείνους τους ανθρώπους που ξεκινούν άνετα τη μέρα τους την ώρα που ο υπόλοιπος κόσμος κοιμάται ακόμα.
