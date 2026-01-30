Το μυστικό ευεξίας της Τζέσικα Άλμπα – Πότε πάει γυμναστήριο σε μια φορτωμένη καθημερινότητα

Για τη Τζέσικα Άλμπα, η άσκηση δεν είναι υποχρέωση αλλά μια πράξη φροντίδας του εαυτού, που χωρά ακόμη και στις πιο γεμάτες ημέρες - αρκεί να υπάρχει θέληση και διάθεση για πρωινό ξύπνημα!