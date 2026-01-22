Η διστακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό μπορεί να ξεπεραστεί – Έρευνα σε 1,1 εκατ. άτομα αποκαλύπτει
Από τις ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα μέχρι την έλλειψη εμπιστοσύνης, ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την απόφαση για εμβολιασμό - Έρευνα αποκαλύπτει
Η διστακτικότητα απέναντι στο εμβόλιο κατά της COVID-19 δεν ήταν μια αμετακίνητη στάση, αλλά ένα δυναμικό φαινόμενο που – στις περισσότερες περιπτώσεις – υποχώρησε με τον χρόνο και την ενίσχυση της ενημέρωσης. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα νέας μελέτης, που δημοσιεύθηκε στο The Lancet και παρακολούθησε περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια άτομα στην Αγγλία, κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2021 – Μαρτίου 2022.
Η ομάδα του Imperial College London διαπίστωσε ότι, από όσους δήλωσαν αρχικά διστακτικοί ως προς τον εμβολιασμό, το 65% προχώρησε τελικά σε τουλάχιστον μία δόση. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι μεγάλο μέρος των επιφυλάξεων σχετίζεται με ανησυχίες που μπορούν να αντιμετωπιστούν στοχευμένα, κάτι που έχει σημασία για τον σχεδιασμό μελλοντικών εκστρατειών.
