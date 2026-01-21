Στέλιος Λουκίδης: Η μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα κερδίζεται πριν φανούν τα συμπτώματα

Για τον κομβικό ρόλο του πνευμονολόγου στο διαγνωστικό και θεραπευτικό μονοπάτι του καρκίνου του πνεύμονα μίλησε ο, Καθηγητής Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Πρόεδρος Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας στο Στρογγυλό τραπέζι του ygeiamou.gr με θέμα:«Με βάση τα στατιστικά του 2022, γιατί αυτά είναι και τα τελευταία διαθέσιμα,. Παρόλο που είναι στοιχεία προ τριετίας, και θεωρώ ότι στο μεταξύ έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα στην ογκολογία, που μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα των σκληρών δεικτών, δηλαδή των θανάτων, είχε φανεί τότε ότι περίπου το 75 – 80% των ασθενών δεν είναι στη ζωή μετά από πέντε χρόνια», είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για ένα πολύ υψηλό ποσοστό που αποτυπώνει επίσης ότι ο συγκεκριμένος καρκίνος «επηρεάζει τους σκληρούς δείκτες και κυρίως την θνητότητα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από πολλούς άλλους καρκίνους».Διαβάστε περισσότερα στο