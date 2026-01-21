Στέλιος Λουκίδης: Η μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα κερδίζεται πριν φανούν τα συμπτώματα
Απολύτως σύμφωνη είναι η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία με την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα δήλωσε ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ΕΠΕ στο Στρογγυλό Τραπέζι του ygeiamou με θέμα τον Καρκίνο του Πνεύμονα
Για τον κομβικό ρόλο του πνευμονολόγου στο διαγνωστικό και θεραπευτικό μονοπάτι του καρκίνου του πνεύμονα μίλησε ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Πρόεδρος Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας στο Στρογγυλό τραπέζι του ygeiamou.gr με θέμα: «Καρκίνος του πνεύμονα: Η δύναμη της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης».
«Με βάση τα στατιστικά του 2022, γιατί αυτά είναι και τα τελευταία διαθέσιμα, καταγράφονται γύρω στις 8.000 με 10.000 περιπτώσεις καρκίνου του πνεύμονα κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Παρόλο που είναι στοιχεία προ τριετίας, και θεωρώ ότι στο μεταξύ έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα στην ογκολογία, που μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα των σκληρών δεικτών, δηλαδή των θανάτων, είχε φανεί τότε ότι περίπου το 75 – 80% των ασθενών δεν είναι στη ζωή μετά από πέντε χρόνια», είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για ένα πολύ υψηλό ποσοστό που αποτυπώνει επίσης ότι ο συγκεκριμένος καρκίνος «επηρεάζει τους σκληρούς δείκτες και κυρίως την θνητότητα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από πολλούς άλλους καρκίνους».
