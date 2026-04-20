Η στιγμή που η Γη κρύβεται πίσω από τη Σελήνη: Το απίθανο βίντεο που τράβηξε αστροναύτης της NASA με iPhone από το διάστημα
Το πλήρωμα του Artemis II παρακολούθησε μια ολική ηλιακή έκλειψη και ένα «Earthset», όπως το χαρακτήρισαν, το αντίστοιχο δηλαδή του ηλιοβασιλέματος, αλλά... από το διάστημα

Κατά τη διάρκεια της 10ήμερης αποστολής τους μέχρι και την αθέατη -μέχρι πρόσφατη- πλευρά της Σελήνης το πλήρωμα της αποστολής Artemis II της NASAπέτυχε αυτό που κανένας άνθρωπος δεν είχε καταφέρει εδώ και 54 χρόνια. Το πλήρωμα του Artemis II έσπασε το ρεκόρ για το μακρύτερο ταξίδι που έχουν κάνει ποτέ άνθρωποι, γύρω από το φεγγάρι και πίσω.

Κατά τη διάρκεια της επτάωρης πτήσης κοντά στη Σελήνη, το πλήρωμα παρακολούθησε μερικές στιγμές που δεν περιγράφονται εύκολα με λόγια, όπως μια ολική ηλιακή έκλειψη και ένα «Earthset», όπως το χαρακτήρισαν. Το αντίστοιχο δηλαδή του ηλιοβασιλέματος, αλλά από το διάστημα.

Ο κυβερνήτης της αποστολής Ριντ Γουάιζμαν ανάρτησε τώρα ένα από τα πιο εντυπωσιακά βίντεο που έχουμε δει από την αποστολή Artemis II. Ο 50χρονος αστροναύτης τράβηξε με το iPhone 17 Pro Max που δόθηκε σε κάθε μέλος του πληρώματος, τη Γη να κρύβεται πίσω από τη Σελήνη λίγο-λίγο.



Ο Wiseman χαρακτήρισε την εμπειρία ως «μοναδική ευκαιρία σε αυτή τη ζωή» και έγραψε στο Twitter: «Σαν να βλέπεις το ηλιοβασίλεμα στην παραλία από το πιο απομακρυσμένο σημείο του σύμπαντος, δεν μπόρεσα να αντισταθώ στο να τραβήξω ένα βίντεο με το κινητό μου τηλέφωνο. Μπορείτε να ακούσετε το κλείστρο της Nikon καθώς η Κριστίνα Κοχ τραβάει ασταμάτητα και καταγράφει αυτές τις εξαιρετικές φωτογραφίες της δύσης της Γης μέσω του φακού 400 mm. Ο Βίκτορ Γκλόβερ βρισκόταν στο παράθυρο 3 και παρακολουθούσε με τον Τζέρεμι Χάνσεν δίπλα του».Στο σχόλιό στην ανάρτηση λέει επίσης ο κυβερνήτης του Artemis II: «Μόλις που μπορούσα να δω τη Σελήνη μέσα από το παράθυρο της θύρας πρόσδεσης, αλλά το iPhone είχε το τέλειο μέγεθος για να αποτυπώσει τη θέα. Αυτό το πλάνο είναι αμοντάριστο, χωρίς καμία επεξεργασία και με ζουμ «8x», κάτι που είναι αρκετά συγκρίσιμο με την όραση του ανθρώπινου ματιού. Απολαύστε την».


Η αποστολή Artemis II απογειώθηκε την 1η Απριλίου 2026 για ένα ταξίδι δέκα ημερών προς τη Σελήνη και επιστροφή. Στις 6 Απριλίου, το πλήρωμα πραγματοποίησε μια 7ωρη πτήση γύρω από τη Σελήνη πριν επιστρέψει στη Γη με προσθαλάσσωση στις 10 Απριλίου, μια στιγμή που παρακολούθησαν διαδικτυακά εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

