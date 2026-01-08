Ξεκινήστε το 2026 χωρίς τραυματισμούς στην άσκηση: Πώς να γυμναστείτε με ασφάλεια
YGEIAMOU.GR
Διαβήτης τύπου 2 Μυϊκός πόνος Σωματική Άσκηση Τραυματισμοί

Ξεκινήστε το 2026 χωρίς τραυματισμούς στην άσκηση: Πώς να γυμναστείτε με ασφάλεια

Η επιστροφή στην άσκηση φέρνει ενέργεια, αλλά και κινδύνους για ώμους, γόνατα και μέση – Τι πρέπει να προσέξετε εάν επιστρέφετε στο γυμναστήριο στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς

Ξεκινήστε το 2026 χωρίς τραυματισμούς στην άσκηση: Πώς να γυμναστείτε με ασφάλεια
Κλέλια Γιαρίμογλου
Καθώς οι γιορτές αρχίσουν σιγά – σιγά να μένουν πίσω και η νέα χρονιά ξεκινά, πολλοί από εμάς αποφασίζουμε να γραφτούμε στο γυμναστήριο με στόχο να γυμναστούμε περισσότερο και να βελτιώσουμε την υγεία μας. Ωστόσο, η ενθουσιώδης έναρξη της άσκησης μπορεί να φέρει τραυματισμούς, ειδικά αν το σώμα δεν έχει προσαρμοστεί σταδιακά στη νέα δραστηριότητα.

Η φυσική δραστηριότητα είναι ωφέλιμη: Tονώνει τη διάθεση, μειώνει το στρες και συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο σοβαρών παθήσεων, όπως καρκίνος, καρδιοπάθειες, εγκεφαλικά και διαβήτης τύπου 2. Το πρόβλημα δεν είναι η άσκηση καθ’ αυτήν, αλλά πώς ξεκινάμε.

Κλέλια Γιαρίμογλου
