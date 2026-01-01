Το 2026 ανανεώνει την Υγεία: 8 «έξυπνες» αλλαγές που στηρίζουν γιατρούς και ασθενείς
Πώς η ψηφιακή καινοτομία επαναπροσδιορίζει τη διάγνωση, τη θεραπεία και τη φροντίδα υγείας -Τι αλλάζει για τους γιατρούς, τι σημαίνει για τους ασθενείς και τι φέρνει το 2026
Κομβικό έτος για την υγεία παγκοσμίως αναμένεται να αποτελέσει το 2026, με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις ψηφιακές τεχνολογίες να παύουν να λειτουργούν ως βοηθητικά εργαλεία, αλλά να μπαίνουν στον «πυρήνα» της Ιατρικής: Από τη διάγνωση και τη θεραπεία έως την πρόληψη και τη διαχείριση των συστημάτων υγείας.
Η ψηφιακή μετάβαση δεν αφορά πλέον μόνο στην τεχνολογία, αλλά στον ίδιο τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων υγείας – από τις κρατικές δομές έως την καθημερινή εμπειρία του ασθενούς.
