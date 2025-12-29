Γονείς: Τι να κάνετε εάν το παιδί έχει πυρετικούς σπασμούς
Γονείς: Τι να κάνετε εάν το παιδί έχει πυρετικούς σπασμούς
Η ψυχραιμία και η σωστή ενημέρωση είναι τα πιο ισχυρά εργαλεία των γονέων σε ένα επεισόδιο πυρετικών σπασμών, εξηγεί η κυρία Ανδρομάχη Σταμάτη, Επιμελήτρια Παιδίατρος στο Metropolitan Hospital
Οι πυρετικοί σπασμοί είναι ένα συχνό φαινόμενο στην παιδική ηλικία, που, παρ’ ότι τρομάζει τους γονείς, αποτελεί μια καλοήθη κατάσταση. Εμφανίζονται λόγω μη φυσιολογικής ηλεκτρικής δραστηριότητας στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια εμπύρετης λοίμωξης και συνήθως επηρεάζουν παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 5 ετών.
Αυτό που διαφοροποιεί τους πυρετικούς σπασμούς από το ρίγος, είναι η απώλεια αισθήσεων και η εμφάνιση παθολογικών κινήσεων, όπως σπασμωδικές κινήσεις των άκρων ή του προσώπου. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι πυρετικοί σπασμοί δεν είναι επικίνδυνοι για την υγεία του παιδιού, ούτε προκαλούν μακροχρόνια προβλήματα.
