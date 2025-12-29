Γονείς: Τι να κάνετε εάν το παιδί έχει πυρετικούς σπασμούς
YGEIAMOU.GR
Metropolitan Hospital Πυρετός Σπασμοί

Γονείς: Τι να κάνετε εάν το παιδί έχει πυρετικούς σπασμούς

Η ψυχραιμία και η σωστή ενημέρωση είναι τα πιο ισχυρά εργαλεία των γονέων σε ένα επεισόδιο πυρετικών σπασμών, εξηγεί η κυρία Ανδρομάχη Σταμάτη, Επιμελήτρια Παιδίατρος στο Metropolitan Hospital

Γονείς: Τι να κάνετε εάν το παιδί έχει πυρετικούς σπασμούς
ygeiamou.gr team
Οι πυρετικοί σπασμοί είναι ένα συχνό φαινόμενο στην παιδική ηλικία, που, παρ’ ότι τρομάζει τους γονείς, αποτελεί μια καλοήθη κατάσταση. Εμφανίζονται λόγω μη φυσιολογικής ηλεκτρικής δραστηριότητας στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια εμπύρετης λοίμωξης και συνήθως επηρεάζουν παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 5 ετών.

Αυτό που διαφοροποιεί τους πυρετικούς σπασμούς από το ρίγος, είναι η απώλεια αισθήσεων και η εμφάνιση παθολογικών κινήσεων, όπως σπασμωδικές κινήσεις των άκρων ή του προσώπου. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι πυρετικοί σπασμοί δεν είναι επικίνδυνοι για την υγεία του παιδιού, ούτε προκαλούν μακροχρόνια προβλήματα.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης