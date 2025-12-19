Κακοκαιρία και ατυχήματα στον δρόμο – Οι καλύψεις της ιδιωτικής ασφάλισης
Τι καλύπτεται σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, ποιες προϋποθέσεις ισχύουν και ποιες πρόσθετες παροχές μπορεί να αποδειχθούν πολύτιμες σε περίπτωση ατυχήματος με το αυτοκίνητο
Η κακοκαιρία και τα απρόοπτα καιρικά φαινόμενα κάποιες φορές βρίσκουν τους πολίτες στον δρόμο με το όχημά τους, προκαλώντας τους όχι μόνο ανησυχία, αλλά και αναπάντεχα, ατυχήματα και γενικά ζημιές, μικρές ή μεγαλύτερες. Αυτά, βέβαια, μπορεί να καραδοκούν και κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής σε περιοχές, όπου υπάρχει χιόνι ή χιονοδρομικό κέντρο και, αναμενόμενα, συνωστισμός από άλλους εκδρομείς, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα να συμβεί κάποιο περιστατικό. Απευχόμενο μεν, αλλά υπαρκτό ως ενδεχόμενο.
Για τα προσωπικά ατυχήματα, κάποιοι ενδέχεται να διαθέτουν ασφαλιστικό πρόγραμμα Υγείας, οπότε η αντιμετώπιση των έκτακτων συμβάντων μπορεί να γίνει είτε σε ιδιωτική κλινική είτε σε δημόσια δομή, όπου όλοι μπορούν να απολαύσουν δωρεάν υπηρεσίες υγείας. Υπάρχει όμως και το άλλο ζήτημα, που αφορά το όχημα: εξαιτίας των καιρικών συνθηκών μπορεί να υποστεί βλάβη ή φθορά. Ολισθηροί δρόμοι, μειωμένη ορατότητα και άλλα σχετικά αποτελούν συνθήκες που εγκυμονούν κινδύνους. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι, πράγματι, τα ατυχήματα αυξάνονται.
