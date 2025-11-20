Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στην αποκατάσταση από εγκεφαλικό επεισόδιο – Πόσο πρέπει να διαρκεί

Τοείναι μια μη τραυματική εγκεφαλική βλάβη από απόφραξη (ισχαιμικό ΑΕΕ) ή από ρήξη των εγκεφαλικών αγγείων (αιμορραγικό ΑΕΕ), η οποία οδηγεί σε νευρολογικά ελλείμματα. Είναι η τρίτη κατά σειρά αιτία θνητότητας στις αναπτυγμένες χώρες και η πρώτη αιτία πρόκλησης αναπηρίας.ενώ το 1/3 των ατόμων που επιβιώνουν μετά από 1 έτος εξακολουθούν να εξαρτώνται από τρίτους για την αυτοεξυπηρέτησή τους.Η φυσιατρική προσέγγιση στην αποκατάσταση των προβλημάτων που προκύπτουν από τα ΑΕΕ είναι μείζονος σημασίας και απαιτεί απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης όπως της νευρολογικής φυσικοθεραπείας που ενθαρρύνει την ανάκτηση της κίνησης και της λειτουργίας των ασθενών αυτών.Διαβάστε περισσότερα στο