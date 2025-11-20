Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στην αποκατάσταση από εγκεφαλικό επεισόδιο – Πόσο πρέπει να διαρκεί
Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στην αποκατάσταση από εγκεφαλικό επεισόδιο – Πόσο πρέπει να διαρκεί
Η έγκαιρη νευρολογική αποκατάσταση μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο μειώνει τις επιπλοκές, ενισχύει τη λειτουργική επανάκτηση και βελτιώνει την πρόγνωση - Η διεπιστημονική προσέγγιση αποτελεί το κλειδί για αποτελεσματική και ασφαλή επανένταξη των ασθενών, υπογραμμίζει ο κ. Ευάγγελος Μαναός, Φυσίατρος και Διευθυντής του Τμήματος Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης ΥΓΕΙΑ
Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) είναι μια μη τραυματική εγκεφαλική βλάβη από απόφραξη (ισχαιμικό ΑΕΕ) ή από ρήξη των εγκεφαλικών αγγείων (αιμορραγικό ΑΕΕ), η οποία οδηγεί σε νευρολογικά ελλείμματα. Είναι η τρίτη κατά σειρά αιτία θνητότητας στις αναπτυγμένες χώρες και η πρώτη αιτία πρόκλησης αναπηρίας.
Περισσότεροι από 20.000 Έλληνες προσβάλλονται ετησίως από ΑΕΕ, ενώ το 1/3 των ατόμων που επιβιώνουν μετά από 1 έτος εξακολουθούν να εξαρτώνται από τρίτους για την αυτοεξυπηρέτησή τους.
Η φυσιατρική προσέγγιση στην αποκατάσταση των προβλημάτων που προκύπτουν από τα ΑΕΕ είναι μείζονος σημασίας και απαιτεί απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης όπως της νευρολογικής φυσικοθεραπείας που ενθαρρύνει την ανάκτηση της κίνησης και της λειτουργίας των ασθενών αυτών.
Η κατάσταση αυτή μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στον ασθενή και στην οικογένειά του, όπως:
