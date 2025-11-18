Check up μόνο για άνδρες: Οι απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις από τα 30 μέχρι τα 80
Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η πρόληψη σώζει ζωές, γι’ αυτό και αρκετοί άνδρες πρέπει να επανεξετάσουν τη διστακτική στάση τους απέναντι στην προληπτική ιατρική φροντίδα, επισημαίνει ο κ. Ευάγγελος Φραγκούλης, Γενικός Γιατρός, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)
Ιστορικά, οι άνδρες είναι διστακτικοί στην αναζήτηση ιατρικής φροντίδας όταν κάτι φαίνεται να μην πηγαίνει καλά με την υγεία τους. Επίσης, λιγότερο συχνά σε σχέση με τις γυναίκες υποβάλλονται σε τακτικούς προληπτικούς ελέγχους. Αυτό αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, καθώς η έγκαιρη ανίχνευση ενός θέματος υγείας είναι ο καλύτερος τρόπος για την αποτελεσματική διαχείρισή του.
Για ποιους λόγους λοιπόν οι άνδρες θα πρέπει να ξεπεράσουν τις επιφυλάξεις τους σχετικά με την επίσκεψη στο γιατρό; Αρχικά να επισημάνουμε ότι καθυστερώντας ή αποφεύγοντας ένα check up ή μια προληπτική εξέταση, μια κατάσταση που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, ενδέχεται να εξελιχθεί σε απειλητική για τη ζωή.
Για παράδειγμα, ο μόνος τρόπος να διαπιστωθεί αν έχετε υπέρταση είναι μετρώντας την πίεση, καθώς συχνά η πάθηση δεν δίνει συμπτώματα. Το ίδιο ισχύει και για την υψηλή γλυκόζη αίματος ή τη χοληστερόλη, που μπορεί να παραμένουν σε επικίνδυνα επίπεδα χωρίς να προκαλούν εμφανή συμπτώματα στα πρώτα στάδια. Ωστόσο, απλές αιματολογικές εξετάσεις μπορούν να εντοπίσουν αυτές τις καταστάσεις εγκαίρως.
