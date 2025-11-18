Check up μόνο για άνδρες: Οι απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις από τα 30 μέχρι τα 80

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η πρόληψη σώζει ζωές, γι’ αυτό και αρκετοί άνδρες πρέπει να επανεξετάσουν τη διστακτική στάση τους απέναντι στην προληπτική ιατρική φροντίδα, επισημαίνει ο κ. Ευάγγελος Φραγκούλης, Γενικός Γιατρός, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)