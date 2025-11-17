Πώς μπορούμε να εξαλείψουμε τον καρκίνο του τραχήλου μήτρας
HPV Εμβολιασμός Καρκίνος Τραχήλου της Μήτρας Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)

Πώς μπορούμε να εξαλείψουμε τον καρκίνο του τραχήλου μήτρας

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου Τραχήλου της Μήτρας μάς υπενθυμίζει ότι η νόσος μπορεί να αντιμετωπιστεί δραστικά - Αρκεί να δράσουμε τώρα

ygeiamou.gr team
Ο καρκίνος τραχήλου της μήτρας δεν είναι μία αναπόφευκτη απειλή. Είναι ένας καρκίνος που μπορεί να προληφθεί, να διαγνωστεί έγκαιρα και – σε πολλές περιπτώσεις – να εξαλειφθεί πριν καν εμφανιστεί. Αυτό το ισχυρό μήνυμα μεταφέρει κάθε χρόνο η 17η Νοεμβρίου, η οποία έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως «Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου Τραχήλου της Μήτρας». Στόχος της; Η ενημέρωση των γυναικών και η κινητοποίηση των κρατών απέναντι σε μία νόσο που παραμένει απειλητική, αλλά όχι αήττητη.

Ο καρκίνος τραχήλου της μήτρας είναι από τις πιο συχνές μορφές καρκίνου στις γυναίκες διεθνώς. Ωστόσο, σήμερα γνωρίζουμε ότι μπορεί να προληφθεί αποτελεσματικά μέσω εμβολιασμού κατά του ιού HPV έως την ηλικία των 15 ετών και μέσω τακτικών γυναικολογικών ελέγχων (Τεστ Παπανικολάου και HPV-DNA Test) μετά την ενηλικίωση. Η έγκαιρη διάγνωση δεν σώζει απλώς ζωές — αποτρέπει τη νόσο προτού εξελιχθεί.

