Πώς μπορούμε να εξαλείψουμε τον καρκίνο του τραχήλου μήτρας

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου Τραχήλου της Μήτρας μάς υπενθυμίζει ότι η νόσος μπορεί να αντιμετωπιστεί δραστικά - Αρκεί να δράσουμε τώρα