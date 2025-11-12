Πόσοι ασθενείς παρέλαβαν τα φάρμακά τους με τη δωρεάν κατ’ οίκον υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ – Δείτε τη γεωγραφική κατανομή

Τι αποτυπώνουν τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ για τους τέσσερις πρώτους μήνες λειτουργίας της υπηρεσίας - Ποια τα επόμενα βήματα