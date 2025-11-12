Πόσοι ασθενείς παρέλαβαν τα φάρμακά τους με τη δωρεάν κατ’ οίκον υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ – Δείτε τη γεωγραφική κατανομή
Πόσοι ασθενείς παρέλαβαν τα φάρμακά τους με τη δωρεάν κατ’ οίκον υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ – Δείτε τη γεωγραφική κατανομή

Τι αποτυπώνουν τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ για τους τέσσερις πρώτους μήνες λειτουργίας της υπηρεσίας - Ποια τα επόμενα βήματα

Μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες λειτουργίας, η νέα δωρεάν υπηρεσία «Κατ’ Οίκον» αποστολής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) του ΕΟΠΥΥ έχει ήδη εξυπηρετήσει 141.047 ασθενείς σε όλη τη χώρα, προσφέροντας άμεση πρόσβαση στη φαρμακευτική αγωγή.

Συγκεκριμένα, από τις 16 Ιουνίου έως τις 2 Νοεμβρίου 2025, περισσότεροι από 40.800 ασθενείς παρέλαβαν τη θεραπεία τους στο σπίτι, ενώ άλλοι 100.238 εξυπηρετήθηκαν μέσω των 64 αποκεντρωμένων σημείων του Οργανισμού σε περιοχές όπου δεν λειτουργούν αυτόνομα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

