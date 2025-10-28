Η φλεγμονώδης νόσος που σημαδεύει το σώμα και την ψυχή 250.000 ατόμων στην Ελλάδα

Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα, περίπου 250.000 άνθρωποι ζουν με ψωρίαση, δηλαδή 1,5% με 2% του πληθυσμού. Πολλοί δεν επιτυγχάνουν πλήρη δερματική κάθαρση, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν σοβαρές συννοσηρότητες