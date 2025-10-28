Η φλεγμονώδης νόσος που σημαδεύει το σώμα και την ψυχή 250.000 ατόμων στην Ελλάδα
Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα, περίπου 250.000 άνθρωποι ζουν με ψωρίαση, δηλαδή 1,5% με 2% του πληθυσμού. Πολλοί δεν επιτυγχάνουν πλήρη δερματική κάθαρση, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν σοβαρές συννοσηρότητες
Η ψωρίαση δεν είναι απλώς ένα δερματικό πρόβλημα, είναι μια συστηματική, φλεγμονώδης πάθηση που επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής του ασθενούς – από τη σωματική υγεία έως την ψυχολογία και την κοινωνική του καθημερινότητα.
Με το φετινό μήνυμα «Ψωριασική Νόσος και Συννοσηρότητες – Κατανοώντας το Φαινόμενο Ντόμινο», η Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης (29 Οκτωβρίου) υπενθυμίζει ότι η αντιμετώπιση της νόσου δεν πρέπει να είναι αποσπασματική, αλλά ολιστική και πολυεπιστημονική, με στόχο όχι μόνο την ανακούφιση των δερματικών συμπτωμάτων, αλλά και τη συνολική υγεία και ευεξία του ασθενούς.
