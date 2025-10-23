Μυκοβίωμα: Ο «αόρατος» μικρόκοσμος των μυκήτων στο σώμα μας – Πώς μας επηρεάζουν

Από το έντερο μέχρι το δέρμα -και πιθανώς τον εγκέφαλο-, οι μύκητες που ζουν μέσα μας επηρεάζουν σε πολλαπλά επίπεδα την υγεία και την ισορροπία του οργανισμού - Τι είναι το «μυκοβίωμα» και ποιος ο ρόλος του;