Μυκοβίωμα: Ο «αόρατος» μικρόκοσμος των μυκήτων στο σώμα μας – Πώς μας επηρεάζουν
Από το έντερο μέχρι το δέρμα -και πιθανώς τον εγκέφαλο-, οι μύκητες που ζουν μέσα μας επηρεάζουν σε πολλαπλά επίπεδα την υγεία και την ισορροπία του οργανισμού - Τι είναι το «μυκοβίωμα» και ποιος ο ρόλος του;
Πολλά έχουν γραφτεί για το μικροβίωμα του εντέρου, το σύνολο δηλαδή των μικροοργανισμών που κατοικούν στο πεπτικό μας σύστημα και επηρεάζουν άμεσα τη συνολική μας υγεία. Λιγότερο γνωστό, ωστόσο, είναι ότι το μικροβίωμα δεν περιορίζεται στα βακτήρια. Περιλαμβάνει και μύκητες, οι οποίοι συνθέτουν το λεγόμενο «μυκοβίωμα».
Όπως εξηγεί η Rebecca A. Drummond, καθηγήτρια Ανοσολογίας και Ανοσοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμινχαμ, σε άρθρο της στο The Conversation, το μυκοβίωμα παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο στην ευεξία μας και επηρεάζεται έντονα από παράγοντες όπως η διατροφή και η χρήση φαρμάκων.
