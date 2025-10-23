Μυκοβίωμα: Ο «αόρατος» μικρόκοσμος των μυκήτων στο σώμα μας – Πώς μας επηρεάζουν
YGEIAMOU.GR
Βακτήρια Μικροβίωμα Μύκητες

Μυκοβίωμα: Ο «αόρατος» μικρόκοσμος των μυκήτων στο σώμα μας – Πώς μας επηρεάζουν

Από το έντερο μέχρι το δέρμα -και πιθανώς τον εγκέφαλο-, οι μύκητες που ζουν μέσα μας επηρεάζουν σε πολλαπλά επίπεδα την υγεία και την ισορροπία του οργανισμού - Τι είναι το «μυκοβίωμα» και ποιος ο ρόλος του;

Μυκοβίωμα: Ο «αόρατος» μικρόκοσμος των μυκήτων στο σώμα μας – Πώς μας επηρεάζουν
Σαβίνα Αποστολοπούλου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Πολλά έχουν γραφτεί για το μικροβίωμα του εντέρου, το σύνολο δηλαδή των μικροοργανισμών που κατοικούν στο πεπτικό μας σύστημα και επηρεάζουν άμεσα τη συνολική μας υγεία. Λιγότερο γνωστό, ωστόσο, είναι ότι το μικροβίωμα δεν περιορίζεται στα βακτήρια. Περιλαμβάνει και μύκητες, οι οποίοι συνθέτουν το λεγόμενο «μυκοβίωμα».

Όπως εξηγεί η Rebecca A. Drummond, καθηγήτρια Ανοσολογίας και Ανοσοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμινχαμ, σε άρθρο της στο The Conversation, το μυκοβίωμα παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο στην ευεξία μας και επηρεάζεται έντονα από παράγοντες όπως η διατροφή και η χρήση φαρμάκων.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης