Πώς έγινε η Ισπανία «πρωταθλήτρια» σε μεταμοσχεύσεις και δωρεά οργάνων; Η διευθύντρια του ισπανικού ΕΟΜ μιλά στο ygeiamou
YGEIAMOU.GR
Δωρεά Οργάνων Ισπανία Μεταμοσχεύσεις

Πώς έγινε η Ισπανία «πρωταθλήτρια» σε μεταμοσχεύσεις και δωρεά οργάνων; Η διευθύντρια του ισπανικού ΕΟΜ μιλά στο ygeiamou

Η Ισπανία είναι το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρότυπο σε ό,τι αφορά τις μεταμοσχεύσεις και τη δωρεά οργάνων - Για το ισπανικό «φαινόμενο» μιλά στο ygeiamou η κυρία Beatriz Domínguez-Gil González, διευθύντρια του ΕΟΜ Ισπανίας (ONT)

Πώς έγινε η Ισπανία «πρωταθλήτρια» σε μεταμοσχεύσεις και δωρεά οργάνων; Η διευθύντρια του ισπανικού ΕΟΜ μιλά στο ygeiamou
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η Ισπανία είναι μια χώρα που αποτελεί διεθνές πρότυπο στο πεδίο των μεταμοσχεύσεων και της δωρεάς οργάνων. Γι’ αυτό και τα συγχαρητήρια της Iσπανίδας επικεφαλής του αντίστοιχου ΕΟΜ για την πρόοδο της χώρας μας στο συγκεκριμένο πεδίο έχουν μεγάλη αξία.

Με αφορμή τη φετινή Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων που φιλοξενήθηκε στην Καλαμάτα (10-11 Οκτωβρίου), η ανοδική πορεία της Ελλάδας δεν πέρασε απαρατήρητη. Αντίθετα, απέσπασε θερμά σχόλια από τις Ευρωπαίες αξιωματούχους που παρευρέθηκαν στις εκδηλώσεις. Ανάμεσά τους, η κυρία Beatriz Domínguez-Gil González, Διευθύντρια του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων της Ισπανίας (ONT) –της χώρας που αποτελεί διεθνές πρότυπο στο πεδίο.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης