Πώς έγινε η Ισπανία «πρωταθλήτρια» σε μεταμοσχεύσεις και δωρεά οργάνων; Η διευθύντρια του ισπανικού ΕΟΜ μιλά στο ygeiamou

Η Ισπανία είναι το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρότυπο σε ό,τι αφορά τις μεταμοσχεύσεις και τη δωρεά οργάνων - Για το ισπανικό «φαινόμενο» μιλά στο ygeiamou η κυρία Beatriz Domínguez-Gil González, διευθύντρια του ΕΟΜ Ισπανίας (ONT)