Πώς έγινε η Ισπανία «πρωταθλήτρια» σε μεταμοσχεύσεις και δωρεά οργάνων; Η διευθύντρια του ισπανικού ΕΟΜ μιλά στο ygeiamou
Η Ισπανία είναι το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρότυπο σε ό,τι αφορά τις μεταμοσχεύσεις και τη δωρεά οργάνων - Για το ισπανικό «φαινόμενο» μιλά στο ygeiamou η κυρία Beatriz Domínguez-Gil González, διευθύντρια του ΕΟΜ Ισπανίας (ONT)
Η Ισπανία είναι μια χώρα που αποτελεί διεθνές πρότυπο στο πεδίο των μεταμοσχεύσεων και της δωρεάς οργάνων. Γι’ αυτό και τα συγχαρητήρια της Iσπανίδας επικεφαλής του αντίστοιχου ΕΟΜ για την πρόοδο της χώρας μας στο συγκεκριμένο πεδίο έχουν μεγάλη αξία.
Με αφορμή τη φετινή Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων που φιλοξενήθηκε στην Καλαμάτα (10-11 Οκτωβρίου), η ανοδική πορεία της Ελλάδας δεν πέρασε απαρατήρητη. Αντίθετα, απέσπασε θερμά σχόλια από τις Ευρωπαίες αξιωματούχους που παρευρέθηκαν στις εκδηλώσεις. Ανάμεσά τους, η κυρία Beatriz Domínguez-Gil González, Διευθύντρια του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων της Ισπανίας (ONT) –της χώρας που αποτελεί διεθνές πρότυπο στο πεδίο.
