Ποιον σοβαρό κίνδυνο αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που παραλείπουν την πρώτη μαστογραφία
Ποιον σοβαρό κίνδυνο αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που παραλείπουν την πρώτη μαστογραφία
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αυξημένη νοσηρότητα, αλλά και θνησιμότητα ενός κατά τα άλλα ιάσιμου καρκίνου οφείλεται στην ελλιπή συμμόρφωση με το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων
Άμεση αύξηση του κινδύνου νόσησης ή ακόμη και θανάτου από καρκίνο του μαστού αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που καθυστερούν να ξεκινήσουν τον προληπτικό έλεγχο της μαστογραφίας, υποστηρίζει νέα μελέτη του Karolinska Institutet, που δημοσιεύθηκε στο BMJ.
Παρά τις εκστρατείες ενημέρωσης και τις προσπάθειες που γίνονται κατά καιρούς για τη συμμετοχή των γυναικών στον προληπτικό έλεγχο, πολλές εξακολουθούν να παραλείπουν την πρώτη τους μαστογραφία, καθυστερώντας να μπουν στη διαδικασία τακτικού ελέγχου και προστασίας της υγείας τους. Οι ερευνητές προσπάθησαν να κατανοήσουν τις μακροπρόθεσμες συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς. Ανέλυσαν δεδομένα από το σουηδικό πρόγραμμα μαστογραφιών και τα εθνικά μητρώα υγείας, εξετάζοντας τις περιπτώσεις σχεδόν 433.000 γυναικών στη Στοκχόλμη μεταξύ 1991 και 2020, με περιόδους παρακολούθησης που εκτείνονταν έως και τα 25 έτη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Παρά τις εκστρατείες ενημέρωσης και τις προσπάθειες που γίνονται κατά καιρούς για τη συμμετοχή των γυναικών στον προληπτικό έλεγχο, πολλές εξακολουθούν να παραλείπουν την πρώτη τους μαστογραφία, καθυστερώντας να μπουν στη διαδικασία τακτικού ελέγχου και προστασίας της υγείας τους. Οι ερευνητές προσπάθησαν να κατανοήσουν τις μακροπρόθεσμες συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς. Ανέλυσαν δεδομένα από το σουηδικό πρόγραμμα μαστογραφιών και τα εθνικά μητρώα υγείας, εξετάζοντας τις περιπτώσεις σχεδόν 433.000 γυναικών στη Στοκχόλμη μεταξύ 1991 και 2020, με περιόδους παρακολούθησης που εκτείνονταν έως και τα 25 έτη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα