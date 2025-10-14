Ανοσοποιητικό: Η άσκηση που «γυμνάζει» καλύτερα την άμυνα του οργανισμού

Επιστήμονες εξέτασαν έναν απλό και φυσικό τρόπο για να «γυμνάσουμε» το ανοσοποιητικό σύστημά μας, ενισχύοντας την άμυνα και περιορίζοντας τη φλεγμονή