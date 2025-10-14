Ανοσοποιητικό: Η άσκηση που «γυμνάζει» καλύτερα την άμυνα του οργανισμού
Ανοσοποιητικό: Η άσκηση που «γυμνάζει» καλύτερα την άμυνα του οργανισμού
Επιστήμονες εξέτασαν έναν απλό και φυσικό τρόπο για να «γυμνάσουμε» το ανοσοποιητικό σύστημά μας, ενισχύοντας την άμυνα και περιορίζοντας τη φλεγμονή
Περισσότερα στο This is BoN - Ygeiamou
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα