Μια υποσχόμενη θεραπεία για τον έλεγχο ψωριασικής αρθρίτιδας και αξονικής σπονδυλαρθρίτιδας
Η μπιμεκιζουμάμπη, ένας διπλός αναστολέας IL-17A και IL-17F, έδειξε σταθερή και μακροχρόνια αποτελεσματικότητα σε ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα (PsA) και αξονική σπονδυλαρθρίτιδα (axSpA), σύμφωνα με τριετή δεδομένα από μελέτες φάσης 3 και τις επεκτάσεις τους
Μια νέα και υποσχόμενη θεραπευτική λύση σε ενήλικες με ενεργή ψωριασική αρθρίτιδα (PsA) και αξονική σπονδυλαρθρίτιδα (axSpA) αναδεικνύουν τα νέα δεδομένα τριών ετών από μελέτες φάσης 3.
Η μπιμεκιζουμάμπη απέδειξε διαρκή ανακούφιση των συμπτωμάτων σε ασθενείς με ενεργή ψωριασική αρθρίτιδα (PsA), καθώς η επίτευξη του αυστηρού τελικού σημείου ACR50 διατηρήθηκε για τρία έτη από το 53,2% των ασθενών που δεν είχαν λάβει βιολογική θεραπεία προηγουμένως και από το 55,2% αυτών με ανεπαρκή ανταπόκριση ή δυσανεξία σε αναστολείς του παράγοντα νέκρωσης όγκων (TNFi).
