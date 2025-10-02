Μια υποσχόμενη θεραπεία για τον έλεγχο ψωριασικής αρθρίτιδας και αξονικής σπονδυλαρθρίτιδας
YGEIAMOU.GR
UCB Αξονική σπονδυλαρθρίτιδα Μπιμεκιζουμάμπη Ψωριασική αρθρίτιδα

Μια υποσχόμενη θεραπεία για τον έλεγχο ψωριασικής αρθρίτιδας και αξονικής σπονδυλαρθρίτιδας

Η μπιμεκιζουμάμπη, ένας διπλός αναστολέας IL-17A και IL-17F, έδειξε σταθερή και μακροχρόνια αποτελεσματικότητα σε ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα (PsA) και αξονική σπονδυλαρθρίτιδα (axSpA), σύμφωνα με τριετή δεδομένα από μελέτες φάσης 3 και τις επεκτάσεις τους

Μια υποσχόμενη θεραπεία για τον έλεγχο ψωριασικής αρθρίτιδας και αξονικής σπονδυλαρθρίτιδας
ygeiamou.gr team
Μια νέα και υποσχόμενη θεραπευτική λύση σε ενήλικες με ενεργή ψωριασική αρθρίτιδα (PsA) και αξονική σπονδυλαρθρίτιδα (axSpA) αναδεικνύουν τα νέα δεδομένα τριών ετών από μελέτες φάσης 3.

Η μπιμεκιζουμάμπη απέδειξε διαρκή ανακούφιση των συμπτωμάτων σε ασθενείς με ενεργή ψωριασική αρθρίτιδα (PsA), καθώς η επίτευξη του αυστηρού τελικού σημείου ACR50 διατηρήθηκε για τρία έτη από το 53,2% των ασθενών που δεν είχαν λάβει βιολογική θεραπεία προηγουμένως και από το 55,2% αυτών με ανεπαρκή ανταπόκριση ή δυσανεξία σε αναστολείς του παράγοντα νέκρωσης όγκων (TNFi).

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης