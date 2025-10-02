Μια υποσχόμενη θεραπεία για τον έλεγχο ψωριασικής αρθρίτιδας και αξονικής σπονδυλαρθρίτιδας

Η μπιμεκιζουμάμπη, ένας διπλός αναστολέας IL-17A και IL-17F, έδειξε σταθερή και μακροχρόνια αποτελεσματικότητα σε ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα (PsA) και αξονική σπονδυλαρθρίτιδα (axSpA), σύμφωνα με τριετή δεδομένα από μελέτες φάσης 3 και τις επεκτάσεις τους