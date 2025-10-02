Ιατρικά ραντεβού: Πόσες χιλιάδες κλείστηκαν στα νοσοκομεία με το νέο σύστημα

Οι πολίτες πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού στα νοσοκομεία πιο γρήγορα και εύκολα μέσω τριών νέων καναλιών: της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr, της εφαρμογής myHealthApp και της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1566