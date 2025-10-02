Ιατρικά ραντεβού: Πόσες χιλιάδες κλείστηκαν στα νοσοκομεία με το νέο σύστημα
Ιατρικά ραντεβού: Πόσες χιλιάδες κλείστηκαν στα νοσοκομεία με το νέο σύστημα
Οι πολίτες πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού στα νοσοκομεία πιο γρήγορα και εύκολα μέσω τριών νέων καναλιών: της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr, της εφαρμογής myHealthApp και της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1566
Με καινοτομία σε ό,τι αφορά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) μπήκε ο Οκτώβριος, καθώς η χθεσινή ημέρα ήταν «σταθμός» για προγραμματισμό ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία. Η ένταξη όλων των νοσοκομείων στο ενοποιημένο σύστημα ιατρικών ραντεβού σημαίνει ταχύτερη και πιο εύκολη εξυπηρέτηση των πολιτών και μείωση της ταλαιπωρίας στην αναζήτηση γιατρού.
Απόδειξη της ευκολίας στη χρήση των τριών νέων τρόπων προγραμματισμού ραντεβού στα πρωινά ιατρεία των νοσοκομείων είναι ο απολογισμός της πρώτης ημέρας. Από χθες το πρωί έως το βράδυ είχαν προγραμματιστεί 50.000 ραντεβού με γιατρούς σε νοσοκομεία.
Το νέο σύστημα για ιατρικά ραντεβού περιλαμβάνει τρεις τρόπους, καταργώντας αυτούς που ίσχυαν έως σήμερα, δηλαδή τη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή «1535» και την απευθείας επικοινωνία με γραμματείς στα νοσοκομεία:
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Απόδειξη της ευκολίας στη χρήση των τριών νέων τρόπων προγραμματισμού ραντεβού στα πρωινά ιατρεία των νοσοκομείων είναι ο απολογισμός της πρώτης ημέρας. Από χθες το πρωί έως το βράδυ είχαν προγραμματιστεί 50.000 ραντεβού με γιατρούς σε νοσοκομεία.
Το νέο σύστημα για ιατρικά ραντεβού περιλαμβάνει τρεις τρόπους, καταργώντας αυτούς που ίσχυαν έως σήμερα, δηλαδή τη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή «1535» και την απευθείας επικοινωνία με γραμματείς στα νοσοκομεία:
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα