Το μέλλον της μόδας είναι online – Πώς η ψηφιακή γκαρνταρόμπα «κάνει χώρο» στη ντουλάπα μας
Αν η ντουλάπα σας είναι γεμάτη, υπάρχει μια αυξανόμενη τάση που σας επιτρέπει να επεκτείνετε την γκαρνταρόμπα σας, χωρίς να χρειαστείτε ούτε ένα εκατοστό φυσικού χώρου - Καλώς ήρθατε στον κόσμο της εικονικής μόδας!
Η εικονική πραγματικότητα διαμορφώνει εδώ και χρόνια την ψυχαγωγία και τις κοινωνικές εμπειρίες. Ήταν, επομένως, θέμα χρόνου να ακολουθήσει και η μόδα. Αντί, λοιπόν, να ξοδεύετε χρήματα για ρούχα που μπορείτε να φορέσετε φυσικά, τώρα μπορείτε να αγοράσετε ρούχα και αξεσουάρ που υπάρχουν αποκλειστικά σε ψηφιακούς χώρους, όπως online παιχνίδια, κοινωνικές πλατφόρμες ή το metaverse, σημειώνουν σε σχετικό άρθρο τους στο The Conversation o Kokho Jason Sit, Καθηγητής Μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ, ο Giovanni Pino, Αναπληρωτής Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Gabriele d’Annunzio και ο Marco Pichierri, Αναπληρωτής Καθηγητής Μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο Aldo Moro.
Όπως και τα εικονικά ταξίδια, όπου εξερευνάτε μακρινούς προορισμούς χωρίς να φύγετε από τον καναπέ σας ή ένα εικονικό bungee jumping χωρίς κανένα κίνδυνο, η ψηφιακή μόδα προσφέρει ευκολία και προσβασιμότητα. Η δημοτικότητά της αυξάνεται ραγδαία, με ορισμένες εκτιμήσεις να υποδηλώνουν ότι αυτός ο τομέας θα μπορούσε σύντομα να αποφέρει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.
