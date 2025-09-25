Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: Ο γυναικολόγος εξηγεί όσα δεν σας είπαν

Sponsored Content*Το άρθρο υπογράφει ο Παναγιώτης Χριστόπουλος MD, MSc, PhD, IFEPAG, Αναπλ. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΕΚΠΑ.Τι είναι το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών;Το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (ΣΠΩ) είναι μια συχνή ορμονική διαταραχή που εμφανίζεται σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας και συνήθως ξεκινά μετά την εφηβεία ή τη νεαρή ηλικία. Πρόκειται για μια κατάσταση που σχετίζεται με ανισορροπία στις ορμόνες, προκαλώντας κυρίως διαταραχές στην ωορρηξία και στον κύκλο.Γυναίκες και έφηβες με ΣΠΩ μπορεί να εμφανίσουν:• Ακανόνιστη περίοδο: λιγότερες από 9 περίοδοι τον χρόνο ή κύκλους που απέχουν περισσότερο από 35 μέρες. Αυτό μπορεί να δυσκολέψει την καθημερινότητα της γυναίκας και τον προσδιορισμό των γονίμων ημέρων. Ιδιαίτερα οι γυναίκες που επιθυμούν να επιτύχουν εγκυμοσύνη δυσκολεύονται να συλλάβουν.• Υψηλά επίπεδα ανδρογόνων (ανδρικών ορμονών): μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένη τριχοφυΐα στο πρόσωπο και στο σώμα (δασυτριχισμός), ακμή ή ακόμα και αραίωση μαλλιών με ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία.Διαβάστε περισσότερα στο