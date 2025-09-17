Ιός Δυτικού Νείλου: Δύο θάνατοι σε μία εβδομάδα



Επιπλέον δύο θάνατοι λόγω λοίμωξης με τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με τη σημερινή έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Το σύνολο των θανάτων έως σήμερα ανέρχεται σε επτά για την εφετινή περίοδο επιτήρησης, ενώ συνολικά έχουν καταγραφεί 83 περιστατικά.

68 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 15 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν οκτώ νέα εγχώρια κρούσματα. Έχουν καταγραφεί, επίσης, δύο εισαγόμενα κρούσματα της λοίμωξης, που εκτέθηκαν σε άλλες χώρες του εξωτερικού (ένα στη Σερβία και ένα στην Ιταλία), τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην περαιτέρω ανάλυση.



