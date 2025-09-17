Γυαλιά πρεσβυωπίας τέλος – Οι σταγόνες που υπόσχονται καθαρό βλέμμα

Μετά τα 40, όλοι ψάχνουν τα… γυαλιά τους, όταν έρχεται η ώρα να διαβάσουν κάτι στο κινητό τους ή ένα κείμενο γραμμένο σε χαρτί. Η πρεσβυωπία, η δυσκολία δηλαδή στην εστίαση σε κοντινά αντικείμενα και κείμενα, εμφανίζεται περίπου σε αυτό το στάδιο της ζωής μας και είναι μια φυσιολογική, σχετιζόμενη με την ηλικία αλλαγή στην όραση. Αν και μέχρι στιγμής τα γυαλιά είναι η μοναδική λύση για καθαρό βλέμμα, φαίνεται ότι σύντομα μπορεί να αντικατασταθούν από μόλις μερικές οφθαλμικές σταγόνες, δύο με τρεις φορές την ημέρα.

σε 766 ασθενείς, που παρουσιάστηκε στο 43ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργών Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής, η πλειονότητα των ασθενών μπορούσε να διαβάσει δύο, τρεις ή περισσότερες επιπλέον γραμμές στον πίνακα όρασης Jaeger, που χρησιμοποιείται για τη δοκιμή της οπτικής οξύτητας, μετά τη χρήση ειδικά σχεδιασμένων οφθαλμικών σταγόνων. Αυτή η βελτίωση διατηρήθηκε για έως και δύο χρόνια.



