Burnout: Έως και 55% των εργαζομένων υγείας σκέφτεται να αποχωρήσει
Burnout: Έως και 55% των εργαζομένων υγείας σκέφτεται να αποχωρήσει

Επαγγελματική εξουθένωση, υποτίμηση και έλλειψη προοπτικών εξέλιξης οδηγούν σε μαζική πρόθεση φυγής, την ώρα που οι ανάγκες περίθαλψης αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Το υγειονομικό προσωπικό στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζει συνθήκες που οδηγούν σε μαζική πρόθεση αποχώρησης από τον κλάδο. Η επαγγελματική εξουθένωση (το λεγόμενο «burnout»), η αίσθηση υποτίμησης και οι περιορισμένες ευκαιρίες εξέλιξης συνθέτουν ένα μείγμα που απειλεί τη βιωσιμότητα του συστήματος, σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών λόγω της γήρανσης του πληθυσμού.

Πιο αναλυτικά, η μελέτη της Harris Poll, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Strategic Education, σε 1.504 εργαζομένους πρώτης γραμμής και 304 εργοδότες (26 Ιουνίου έως 21 Ιουλίου 2025), ανέδειξε υψηλά ποσοστά πρόθεσης αποχώρησης.

