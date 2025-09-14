Μοναξιά: Αλλάζει τη συμπεριφορά των εφήβων σε λιγότερο από 4 ώρες

Η κοινωνική αλληλεπίδραση αποτελεί βασική ανθρώπινη ανάγκη. Όταν λείπει, αισθανόμαστε μοναξιά -και ο εγκέφαλος μάς ωθεί να αναζητήσουμε (διάφορες) ανταμοιβές για να καλύψουμε το κενό. Μια νέα μελέτη του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ δείχνει ότι οι έφηβοι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι, ακόμη και σε πολύ σύντομες περιόδους απομόνωσης.

Αρκούν λίγες ώρες χωρίς κοινωνική επαφή για να ενισχυθεί θεαματικά η επιθυμία τους να κυνηγήσουν ανταμοιβές. Είτε θετικές είτε αρνητικές.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Communications Psychology, διαπίστωσε ότι μετά από 3-4 ώρες απομόνωσης οι έφηβοι καταβάλλουν σημαντικά μεγαλύτερη προσπάθεια για να κερδίσουν ανταμοιβές, είτε αυτές σχετίζονται με κοινωνική επαφή, είτε με χρήματα, είτε με άλλα ερεθίσματα.



Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr