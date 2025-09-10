Εμπλοκή με τη μεταφορά ασθενών με μεσογειακή αναιμία από το Τζάνειο στο νοσοκομείο Νίκαιας

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στους εργαζόμενους του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας αλλά και στην Ένωση Ιατρών Αθηνών Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) η μεταφορά των ασθενών με μεσογειακή αναιμία που μεταγγίζονταν έως σήμερα στο Τζάνειο νοσοκομείο. Οι ασθενείς, ωστόσο, συμφωνούν με τη μετακίνησή τους, καθώς, όπως λένε, στο Τζάνειο δεν υπάρχει ειδικό τμήμα και οι μεταγγίσεις γίνονταν άτυπα στο τμήμα αιμοδοσίας.«Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση στη μεταφορά ασθενών με μεσογειακή αναιμία από το Τζάνειο στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Η μονάδα της Νίκαιας ήδη λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό (μόλις δύο γιατροί και δέκα κλίνες για 128 ασθενείς), εν μέσω σοβαρών ελλείψεων σε αίμα και υποδομές, κάτι που θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία και ασφάλειά τους. Απαιτούμε την ενίσχυση και των δύο μονάδων με μόνιμο προσωπικό και υποδομές και την επανέναρξη λειτουργίας όλων των κλειστών μονάδων μεσογειακής αναιμίας και την εξασφάλιση επάρκειας αίματος για όλους του πάσχοντες», σημειώνει με ανακοίνωσή της η ΕΙΝΑΠ.Διαβάστε περισσότερα στο