Διαμαρτύρονται για το clawback οι εργαστηριακοί γιατροί – Τι ζητούν από τον Άδωνι Γεωργιάδη



Σε μια σκληρή ανακοίνωση προχώρησαν οι εργαστηριακοί γιατροί μετά την ένταση που προκλήθηκε μεταξύ μερίδας μικροβιολόγων και του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του Υπουργείου Υγείας το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Οι εργαστηριακοί γιατροί διαμαρτυρήθηκαν έντονα, μεταξύ άλλων για το μόνιμο πρόβλημά τους, το clawback, και ο κ. Γεωργιάδης τους απάντησε σε πολύ έντονο ύφος, συγκρίνοντας τις οικονομικές συνθήκες στον κλάδο σήμερα και όταν ήταν στη διακυβέρνηση της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η ΠΟΕΡΓΙ εκφράζει την οργή και αγανάκτησή της για τον τρόπο με τον οποίο ο Υπουργός Υγείας απευθύνθηκε στους εργαστηριακούς ιατρούς στη ΔΕΘ. Η ομιλία ήταν προσβλητική και στερούμενη στοιχειώδους σεβασμού προς έναν επιστημονικό κλάδο που έχει οδηγηθεί σε οικονομική καταστροφή από ένα ληστρικό μέτρο του οποίου υπήρξε εμπνευστής και το οποίο πρόσφατα παρέτεινε μέχρι το 2030», σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Γιατρών.



