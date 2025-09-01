«Η δεύτερη ανάσα»: Η μάχη που δίνει μία ασθενής με την απόρριψη μοσχεύματος
Μία αληθινή ιστορία για τη δύναμη, τον φόβο και την ελπίδα μετά από μία μεταμόσχευση που χάρισε ζωή
Υπάρχουν στιγμές που η ζωή μετριέται όχι σε χρόνια, αλλά σε λεπτά. Κάθε ανάσα γίνεται θησαυρός, κάθε ημέρα ένα δώρο που κάποιος άλλος μπορεί να σου χάρισε. Όπως σε μία γυναίκα που έλαβε το δώρο της μεταμόσχευσης, αλλά βρέθηκε ξανά αντιμέτωπη με το απρόβλεπτο: την απόρριψη του μοσχεύματος. Η ιστορία της δεν είναι απλώς μία περιπέτεια υγείας. Είναι μία δυνατή φωνή πίστης, επιμονής και αγάπης για τη ζωή.
Η Αναστασία Τασούλα, με ανάρτησή της στα social media, περιγράφει με ειλικρίνεια και θάρρος τον αγώνα που δίνει, μιλώντας για τον φόβο, τις δυσκολίες, αλλά και την αστείρευτη δύναμη που αντλεί από την αγάπη των ανθρώπων γύρω της και από την ίδια τη ζωή.
