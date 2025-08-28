Ιός Δυτικού Νείλου: 1 νεκρός και 7 νοσηλευόμενοι την τελευταία εβδομάδα
Ιός Δυτικού Νείλου: 1 νεκρός και 7 νοσηλευόμενοι την τελευταία εβδομάδα

Καταγράφηκαν 13 νέα κρούσματα - Τι αναφέρει η σημερινή έκθεση του ΕΟΔΥ

Ένας νεκρός και 7 νέες νοσηλείες που αποδίδονται στον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Από την αρχή της περιόδου μετάδοσης 2025 έως τις 27 Αυγούστου, έχουν διαγνωστεί συνολικά 60 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Οι 51 ασθενείς παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση, ενώ εννέα εμφάνισαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν παρουσίασαν συμπτώματα.

ygeiamou.gr team
