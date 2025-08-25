ΕΣΥ: Τις παθογένειες και την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις καταγράφει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ
Ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες και πολύωρες αναμονές στα δημόσια νοσοκομεία δείχνουν δύο έρευνες τις οποίες αναλύει ο Μιχάλης Γιαννάκος
Την πρόσφατη έρευνα της Eurostat για τις ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες στη χώρα μας, καθώς και στοιχεία του Υπουργείου Υγείας για τους νοσηλευόμενους ασθενείς, σχολιάζει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, τονίζοντας τις παθογένειες του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν.
«Η διαχρονική αυτή πρωτιά όπως και πολλές άλλες (πρώτη σε ποσοστό ιδιωτικών δαπανών, πρώτη στο χαμηλότερο ποσοστό δημοσίων δαπανών) αναδεικνύουν το μεγάλο κακό που μας έκαναν οι μνημονιακές πολιτικές που ακολουθήθηκαν τα περασμένα χρόνια στα δημόσια κοινωνικά αγαθά όπως το ΕΣΥ και οι οποίες δεν διορθώθηκαν επαρκώς έως σήμερα», αναφέρει ο κ. Γιαννάκος, επικαλούμενος έρευνα και του Υπουργείου Υγείας που αφορά στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε νοσηλευόμενους ασθενείς.
