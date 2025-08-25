Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής: Κρίσιμες κάλπες μετά την ηχηρή παραίτηση Λουράντου
Νέο πρόεδρο, ο οποίος θα διαδεχθεί τον Κωνσταντίνο Λουράντο, εκλέγει μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής στις 26 Αυγούστου
Στην ανάδειξη νέου προέδρου ΔΣ καλούνται τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΣΑ) αύριο, Τρίτη, 26/8, μετά την παραίτηση του επί δεκαετίες προέδρου, κ. Κωνσταντίνου Λουράντου.
Ο ΦΣΑ έχει συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση για σήμερα, Δευτέρα, με σκοπό την πραγματοποίηση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την επομένη για την εκλογή νέου προέδρου. Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η έκτακτη γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, Τρίτη 26 Αυγούστου, 9 πμ.
