Ψυχική υγεία σε κρίση: 1 στους 2 αξιολογεί αρνητικά το σύστημα φροντίδας – Τι δείχνει παγκόσμια έρευνα
Ψυχική υγεία σε κρίση: 1 στους 2 αξιολογεί αρνητικά το σύστημα φροντίδας – Τι δείχνει παγκόσμια έρευνα

Παγκόσμια έρευνα αναδεικνύει τα κενά πρόσβασης και εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, παρά τη θετική στάση των πολιτών. Ποιες είναι οι προκλήσεις και πώς η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει το τοπίο

Τα συστήματα φροντίδας ψυχικής υγείας διεθνώς δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών. Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα, σχεδόν ένας στους δύο (49%) ερωτηθέντες αξιολογεί το σύστημα φροντίδας ψυχικής υγείας στη χώρα του ως «μέτριο» ή «κακό» – ποσοστό υψηλότερο από εκείνο που καταγράφεται για τη γενική υγειονομική περίθαλψη (42%). Τα δεδομένα αυτά προέκυψαν, τόσο από ποσοτική έρευνα, όσο και από συνεντεύξεις με επαγγελματίες υγείας.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 4.499 ερωτηθέντων σε έξι χώρες (Αυστραλία, Καναδάς, Γερμανία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ), και εστιάζει στις τάσεις και αλλαγές που διαμορφώνουν σήμερα τον τομέα της υγείας παγκοσμίως.

