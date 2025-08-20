SOS από ασθενείς με μεσογειακή αναιμία – Στο «κόκκινο» οι ελλείψεις αίματος

Ο ΠΑΣΠΑΜΑ απευθύνει θερμό κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στην Εθελοντική Αιμοδοσία που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, από Τετάρτη 20/8/2025 έως Σάββατο 23/8/2025