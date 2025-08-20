SOS από ασθενείς με μεσογειακή αναιμία – Στο «κόκκινο» οι ελλείψεις αίματος
YGEIAMOU.GR
Εθελοντική Αιμοδοσία ΕΚΕΑ Ελλείψεις ΠΑΣΠΑΜΑ

SOS από ασθενείς με μεσογειακή αναιμία – Στο «κόκκινο» οι ελλείψεις αίματος

Ο ΠΑΣΠΑΜΑ απευθύνει θερμό κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στην Εθελοντική Αιμοδοσία που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, από Τετάρτη 20/8/2025 έως Σάββατο 23/8/2025

SOS από ασθενείς με μεσογειακή αναιμία – Στο «κόκκινο» οι ελλείψεις αίματος
ygeiamou.gr team
Ακόμη μια έκκληση για εθελοντική αιμοδοσία απευθύνουν πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς που λόγω Αυγούστου και διακοπών βλέπουν καθυστερήσεις στη θεραπεία τους. Αυτή τη φορά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο (ΠΑΣΠΑΜΑ) σημειώνει ότι οι ελλείψεις σε αίμα το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου έχουν φτάσει σε κρίσιμο επίπεδο, με αποτέλεσμα οι ασθενείς του νομού Αττικής να παίρνουν μειωμένη ποσότητα αίματος.

«Οι ασθενείς αναγκάζονται να προσέρχονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στις Μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου για νέα μετάγγιση, με σημαντική επιβάρυνση στη σωματική και ψυχική υγεία τους.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης