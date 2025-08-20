SOS από ασθενείς με μεσογειακή αναιμία – Στο «κόκκινο» οι ελλείψεις αίματος
Ο ΠΑΣΠΑΜΑ απευθύνει θερμό κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στην Εθελοντική Αιμοδοσία που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, από Τετάρτη 20/8/2025 έως Σάββατο 23/8/2025
Ακόμη μια έκκληση για εθελοντική αιμοδοσία απευθύνουν πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς που λόγω Αυγούστου και διακοπών βλέπουν καθυστερήσεις στη θεραπεία τους. Αυτή τη φορά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο (ΠΑΣΠΑΜΑ) σημειώνει ότι οι ελλείψεις σε αίμα το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου έχουν φτάσει σε κρίσιμο επίπεδο, με αποτέλεσμα οι ασθενείς του νομού Αττικής να παίρνουν μειωμένη ποσότητα αίματος.
«Οι ασθενείς αναγκάζονται να προσέρχονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στις Μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου για νέα μετάγγιση, με σημαντική επιβάρυνση στη σωματική και ψυχική υγεία τους.
