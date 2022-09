Νόσος Πάρκινσον: Η ορμόνη που δαμάζει τη νόσο – Πότε εκκρίνεται

Κλείσιμο

Μια ορμόνη που απελευθερώνεται στην κυκλοφορία του αίματος κατά την αερόβια προπόνηση αντοχής δίνει ελπίδες για την εύρεση θεραπείας κατά της νόσου Πάρκινσον. Σύμφωνα με τα πρόσφατα ευρήματα ερευνητών από την Ιατρική Σχολή Johns Hopkins και το Ινστιτούτο Καρκίνου Dana-Farber της Βοστώνης που δημοσιεύτηκαν στο Proceedings of the National Academy of Sciences, η ορμόνη ιρισίνη συνδέθηκε με μείωση των επιπέδων μιας ορμόνης που σχετίζεται με τη νευροεκφυλιστική νόσο και των κινητικών προβλημάτων στα πειραματόζωα.Σύμφωνα με τον Δρ Ted Dawson από τη Σχολή Johns Hopkins, τα οφέλη των ασκήσεων αντοχής για τα άτομα με τη νόσο Πάρκινσον είναι γνωστά από καιρό, όπως γνωστή έγινε και η σύνδεση της άσκησης, της νόσου Πάρκινσον και της ιρισίνης μέσα από έρευνα του Bruce Spiegelman από το Ινστιτούτο Dana-Farber που δημοσιεύτηκε στο Nature το 2012, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Δρ Dawson στο νέο ερευνητικό εγχείρημα.Διαβάστε περισσότερα στο