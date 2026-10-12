Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ποινή 15,5 ετών στον πρώην προπονητή της ολυμπιακής ομάδας κολύμβησης της Ιρλανδίας για σεξουαλικές επιθέσεις σε κορίτσια
Ποινή 15,5 ετών στον πρώην προπονητή της ολυμπιακής ομάδας κολύμβησης της Ιρλανδίας για σεξουαλικές επιθέσεις σε κορίτσια
Ο Τζορτζ Γκίμπνεϊ επιτέθηκε στα θύματά του, που ήταν τότε 8 έως 13 ετών, μέσα στο αυτοκίνητό του, στο γραφείο του, ακόμη και στο σπίτι του
Ο πρώην προπονητής της ολυμπιακής ομάδας κολύμβησης της Ιρλανδίας καταδικάστηκε τη Δευτέρα στο Δουβλίνο σε 15 έτη και έξι μήνες φυλάκισης, επειδή κακοποίησε σεξουαλικά τέσσερα κορίτσια, ηλικίας από 8 έως 13 ετών, κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980.
Ο Τζορτζ Γκίμπνεϊ, ο οποίος εκδόθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες πέρυσι προκειμένου να δικαστεί, κρίθηκε ένοχος για 39 κατηγορίες σεξουαλικών επιθέσεων και μία απόπειρα βιασμού, που διαπράχθηκαν μεταξύ 1971 και 1981.
Ήταν προπονητής της ιρλανδικής ομάδας κολύμβησης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988. Νωρίτερα, είχε καθοδηγήσει κολυμβητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 1984. Ο δικαστής περιέγραψε τον Τζορτζ Γκίμπνεϊ, ο οποίος είναι σήμερα 78 ετών, ως «χειριστικό άνθρωπο». Εκτίμησε ότι είχε εκμεταλλευτεί την εξουσία που διέθετε ως προπονητής για να διαπράξει συστηματικές επιθέσεις, επιδεικνύοντας συμπεριφορά «σεξουαλικού θηρευτή».
Ο Τζορτζ Γκίμπνεϊ επιτέθηκε στα θύματά του, τα οποία τότε ήταν ηλικίας από οκτώ έως 13 ετών, σε διάφορα μέρη, μεταξύ άλλων μέσα στο αυτοκίνητό του, ενώ τα μετέφερε στην προπόνηση κολύμβησης, καθώς και στο γραφείο του. Επιτέθηκε επίσης σε δύο αδελφές στο σπίτι του, την ώρα που εκείνες πρόσεχαν τα παιδιά του.
Το 1993, είχε ήδη κατηγορηθεί για 27 περιπτώσεις σεξουαλικών επιθέσεων σε βάρος παιδιών, αλλά κατάφερε να ακυρώσει τη δίωξη, επικαλούμενος την παραγραφή των αδικημάτων. Τα θύματα του Τζορτζ Γκίμπνεϊ πέρασαν δεκαετίες προσπαθώντας να δικαιωθούν, μετά την εγκατάλειψη της δικαστικής δίωξης.
Ένα podcast του BBC, που μεταδόθηκε το 2020, συνέβαλε στον εντοπισμό του στη Φλόριντα, προκαλώντας νέες καταγγελίες και οδηγώντας την ιρλανδική αστυνομία στην επανέναρξη της έρευνας. Συνελήφθη στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2025, όπου διέμενε, και στη συνέχεια εκδόθηκε στην Ιρλανδία.
Ο Τζορτζ Γκίμπνεϊ, ο οποίος εκδόθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες πέρυσι προκειμένου να δικαστεί, κρίθηκε ένοχος για 39 κατηγορίες σεξουαλικών επιθέσεων και μία απόπειρα βιασμού, που διαπράχθηκαν μεταξύ 1971 και 1981.
Ήταν προπονητής της ιρλανδικής ομάδας κολύμβησης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988. Νωρίτερα, είχε καθοδηγήσει κολυμβητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 1984. Ο δικαστής περιέγραψε τον Τζορτζ Γκίμπνεϊ, ο οποίος είναι σήμερα 78 ετών, ως «χειριστικό άνθρωπο». Εκτίμησε ότι είχε εκμεταλλευτεί την εξουσία που διέθετε ως προπονητής για να διαπράξει συστηματικές επιθέσεις, επιδεικνύοντας συμπεριφορά «σεξουαλικού θηρευτή».
Ο Τζορτζ Γκίμπνεϊ επιτέθηκε στα θύματά του, τα οποία τότε ήταν ηλικίας από οκτώ έως 13 ετών, σε διάφορα μέρη, μεταξύ άλλων μέσα στο αυτοκίνητό του, ενώ τα μετέφερε στην προπόνηση κολύμβησης, καθώς και στο γραφείο του. Επιτέθηκε επίσης σε δύο αδελφές στο σπίτι του, την ώρα που εκείνες πρόσεχαν τα παιδιά του.
Το 1993, είχε ήδη κατηγορηθεί για 27 περιπτώσεις σεξουαλικών επιθέσεων σε βάρος παιδιών, αλλά κατάφερε να ακυρώσει τη δίωξη, επικαλούμενος την παραγραφή των αδικημάτων. Τα θύματα του Τζορτζ Γκίμπνεϊ πέρασαν δεκαετίες προσπαθώντας να δικαιωθούν, μετά την εγκατάλειψη της δικαστικής δίωξης.
Ένα podcast του BBC, που μεταδόθηκε το 2020, συνέβαλε στον εντοπισμό του στη Φλόριντα, προκαλώντας νέες καταγγελίες και οδηγώντας την ιρλανδική αστυνομία στην επανέναρξη της έρευνας. Συνελήφθη στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2025, όπου διέμενε, και στη συνέχεια εκδόθηκε στην Ιρλανδία.
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