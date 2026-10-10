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Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς σε σπίτι στην Τζόρτζια των ΗΠΑ: Άνδρας σκότωσε τέσσερα άτομα και αυτοκτόνησε
Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς σε σπίτι στην Τζόρτζια των ΗΠΑ: Άνδρας σκότωσε τέσσερα άτομα και αυτοκτόνησε
Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στην πόλη Ντάγκλας – Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα
Πέντε άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί από πυροβολισμούς μέσα σε κατοικία στην πόλη Ντάγκλας, στην πολιτεία Τζόρτζια των ΗΠΑ, το βράδυ της Παρασκευής (9/10).
Σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας, οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν αργά το βράδυ σε αναφορά για πυροβολισμούς και, όταν έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν πέντε άτομα με τραύματα από πυροβόλο όπλο, τα οποία διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρά.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00, σε κατοικία στην οδό Robin Lane, στη νότια πλευρά της συνοικίας Touchton Woods.
Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου DouglasNow, πρόκειται για πιθανή υπόθεση τετραπλής ανθρωποκτονίας και αυτοκτονίας. Συγκεκριμένα, ένας άνδρας φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τέσσερα άτομα, προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του και βάλει τέλος στη ζωή του.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Ντάγκλας και στελέχη του γραφείου του σερίφη της κομητείας Κόφι.
Η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας, οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν αργά το βράδυ σε αναφορά για πυροβολισμούς και, όταν έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν πέντε άτομα με τραύματα από πυροβόλο όπλο, τα οποία διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρά.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00, σε κατοικία στην οδό Robin Lane, στη νότια πλευρά της συνοικίας Touchton Woods.
Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου DouglasNow, πρόκειται για πιθανή υπόθεση τετραπλής ανθρωποκτονίας και αυτοκτονίας. Συγκεκριμένα, ένας άνδρας φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τέσσερα άτομα, προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του και βάλει τέλος στη ζωή του.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Ντάγκλας και στελέχη του γραφείου του σερίφη της κομητείας Κόφι.
Η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.
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