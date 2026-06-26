Κυβερνοεπίθεση στην Trenitalia: Χάκερς απέκτησαν πρόσβαση σε δεδομένα επιβατών

ενημέρωσε πελάτες της μέσω email ότι εντόπισε «περιστατικό κυβερνοασφάλειας», το οποίο οδήγησε σε «μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ορισμέναπου σχετίζονται με εισιτήρια ταξιδιού».Η σιδηροδρομική εταιρεία διευκρινίζει ότι, μετά από σχετικούς ελέγχους, κατάφερε να εντοπίσει τους πελάτες που επηρεάστηκαν και να τους αποστείλει την ενημέρωση.Παράλληλα, η Trenitalia υπογραμμίζει ότι δεν επηρεάστηκαν στοιχεία πρόσβασης σε λογαριασμούς, προσωπικά διαπιστευτήρια ή δεδομένα πληρωμών, όπως αριθμοί καρτών, ημερομηνίες λήξης ή κωδικοί ασφαλείας. Πρόσθεσε επίσης ότι έχει ήδη ενημερώσει την Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων και την CSIRT Italia, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ έχει καταθέσει και σχετική αναφορά στην Εισαγγελία της Ρώμης.Στην ενημερωτική επιστολή προς τους πελάτες της, η εταιρεία αναφέρει ότι τα δεδομένα που ενδέχεται να έχουν παραβιαστεί -εφόσον υπήρχαν στα συστήματά της σε σχέση με το εισιτήριο- περιλαμβάνουν κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών όπως στοιχεία ταυτότητας (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης επιβάτη, καθώς και στοιχεία του αγοραστή του εισιτηρίου), στοιχεία επικοινωνίας (email, τηλέφωνο), δεδομένα ταξιδιού (διαδρομή, ημερομηνία και ώρα, αριθμός εισιτηρίου), αριθμό κάρτας επιβράβευσης, στοιχεία εργοδότη, τύπο προσφοράς ή υπηρεσίας, στοιχεία ταυτότητας και λοιπά δεδομένα που απαιτούνται για την έκδοση του εισιτηρίου.