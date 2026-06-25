Η Μόσχα κλείνει το προξενείο της Ρουμανίας σε αντίποινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου

Η απόφαση της Ρωσίας να απελάσει τον γενικό πρόξενο της Ρουμανίας στην Αγία Πετρούπολη ήταν προβλέψιμη μετά την απέλαση του Ρώσου προξένου στην πόλη Κονστάντζα σε σχέση με την συντριβή ρωσικού drone στη Ρουμανία τον Μάιο