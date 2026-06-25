Η Μόσχα κλείνει το προξενείο της Ρουμανίας σε αντίποινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου
Η Μόσχα κλείνει το προξενείο της Ρουμανίας σε αντίποινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου
Η απόφαση της Ρωσίας να απελάσει τον γενικό πρόξενο της Ρουμανίας στην Αγία Πετρούπολη ήταν προβλέψιμη μετά την απέλαση του Ρώσου προξένου στην πόλη Κονστάντζα σε σχέση με την συντριβή ρωσικού drone στη Ρουμανία τον Μάιο
Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα απελάσει τον γενικό πρόξενο της Ρουμανίας και θα κλείσει το προξενείο της Ρουμανίας στην Αγία Πετρούπολη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση της Ρουμανίας να κλείσει το ρωσικό προξενείο στην πόλη Κονστάντζα.
Η απόφαση της Ρωσίας να απελάσει τον γενικό πρόξενο της Ρουμανίας στην Αγία Πετρούπολη ήταν προβλέψιμη μετά την απέλαση του Ρώσου προξένου στην πόλη Κονστάντζα σε σχέση με την συντριβή ρωσικού drone στο έδαφος της Ρουμανίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας.
Ένα ρωσικό drone συνετρίβη σε μια πολυκατοικία στην πόλη Γαλάτσι της ανατολικής Ρουμανίας, κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής επίθεσης εναντίον της γειτονικής Ουκρανίας τον Μάιο.
Ήταν η πρώτη φορά που μια πυκνοκατοικημένη περιοχή σε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ δέχτηκε επίθεση με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Η απόφαση της Ρωσίας να απελάσει τον γενικό πρόξενο της Ρουμανίας στην Αγία Πετρούπολη ήταν προβλέψιμη μετά την απέλαση του Ρώσου προξένου στην πόλη Κονστάντζα σε σχέση με την συντριβή ρωσικού drone στο έδαφος της Ρουμανίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας.
Ένα ρωσικό drone συνετρίβη σε μια πολυκατοικία στην πόλη Γαλάτσι της ανατολικής Ρουμανίας, κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής επίθεσης εναντίον της γειτονικής Ουκρανίας τον Μάιο.
Romania’s ambassador left the Russian Foreign Ministry without comment after being summoned over retaliatory measures following the closure of Russia’s consulate in Constanța. pic.twitter.com/tyQGZCge3g— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) June 25, 2026
Ήταν η πρώτη φορά που μια πυκνοκατοικημένη περιοχή σε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ δέχτηκε επίθεση με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.
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