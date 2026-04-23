Τρεις νεκροί από ισραηλινό πλήγμα παρά την κατάπαυση πυρός στον Λίβανο
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στον νότιο Λίβανο από ισραηλινό πλήγμα, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας, παρά τη δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των δύο χωρών.

Το υπουργείο ανέφερε ότι το πλήγμα σημειώθηκε «στον δρόμο του Σούκιν, στην περιφέρεια της Ναμπατίγιε» που απέχει περισσότερα από 30 χιλιόμετρα βορείως του Ισραήλ. Σε άλλο πλήγμα στο Γιάτερ, τέσσερα χιλιόμετρα βορείως του Ισραήλ, τραυματίστηκαν ένας ενήλικος και ένα παιδί.

Οι επιθέσεις αυτές σημειώθηκαν λίγες ώρες πριν από τη δεύτερη συνάντηση των πρέσβεων του Λιβάνου και του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, κατά την οποία η Βηρυτός σκοπεύει να ζητήσει παράταση της κατάπαυσης του πυρός.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε δύο ενόπλους στην περιοχή Ααϊνάτα του νοτίου Λιβάνου όταν εντοπίστηκαν να πλησιάζουν στρατιώτες και να συνιστούν «άμεση απειλή» για αυτούς.

Δεν είναι προς το παρόν σαφές εάν αυτό το συμβάν συνδέεται με τα πλήγματα στα οποία αναφερόταν το υπουργείο Υγείας.
Thema Insights

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

