Ρωσικό πλήγμα κατέστρεψε ουκρανικό ιστορικό αρχοντικό του 19ου αιώνα που είχε επιβιώσει δύο παγκοσμίων πολέμων, δείτε βίντεο
Ρωσικό πλήγμα κατέστρεψε ουκρανικό ιστορικό αρχοντικό του 19ου αιώνα που είχε επιβιώσει δύο παγκοσμίων πολέμων, δείτε βίντεο
Επιθέσεις με drones και βομβαρδισμοί προκάλεσαν θύματα σε Χερσώνα και Ντνιπροπετρόφσκ
Ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία προκάλεσαν καταστροφές σε ιστορικά κτίρια και απώλειες αμάχων, με την καταστροφή του αρχοντικού Ντονέτς-Ζαχάρζεφσκι του 19ου αιώνα στην περιφέρεια Χαρκόβου να συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες συνέπειες των επιθέσεων της 7ης Απριλίου. Σύμφωνα με ουκρανικές αρχές, η Ρωσία εξαπέλυσε δεκάδες drones και επιθέσεις σε διάφορες περιοχές, προκαλώντας νεκρούς και τραυματίες.
Το κτίριο είχε επιβιώσει δύο παγκοσμίων πολέμων, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό στην καταστροφή του.
Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, συνεργεία πυρόσβεσης επιχειρούσαν επί ώρες για να περιορίσουν τις φλόγες, ενώ υπήρχε κίνδυνος νέων βομβαρδισμών. Οι αρχές επιχείρησαν να διασώσουν ό,τι ήταν δυνατό από το μνημείο, ενώ η πλήρης έκταση των ζημιών παραμένει υπό αξιολόγηση.
Από τις επιθέσεις σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι επτά.
Παράλληλα, στην περιοχή Στεπανίβκα, βομβαρδισμοί προκάλεσαν ζημιές σε σχολικό κτίριο, νοσοκομείο και παρακείμενα κτίρια. Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα αγόρι 14 ετών.
Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, αυξήθηκε σε τέσσερις ο αριθμός των θυμάτων από πρωινή επίθεση σε λεωφορείο στην πόλη Νικόπολη.
Αργότερα, σημειώθηκε νέο πλήγμα σε λεωφορείο στην ίδια περιοχή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μία γυναίκα και τέσσερις άνδρες.
Καταστράφηκε ιστορικό αρχοντικό του 1835Στην περιοχή Βέλικι Μπουρλούκ της περιφέρειας Χαρκόβου, ρωσική επίθεση κατέστρεψε το ιστορικό αρχοντικό Ντονέτς-Ζαχάρζεφσκι, αρχιτεκτονικό μνημείο του 19ου αιώνα, η κατασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε περίπου το 1835.
Το κτίριο είχε επιβιώσει δύο παγκοσμίων πολέμων, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό στην καταστροφή του.
HISTORY ERASED: A Russian strike has destroyed a historic estate in Ukraine's Kharkiv region that survived two world wars, officials said.— Fox News (@FoxNews) April 8, 2026
The governor of the region says crews battled flames for hours under the threat of repeated shelling "to preserve at least part of this… pic.twitter.com/EpL07q9Ev7
Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, συνεργεία πυρόσβεσης επιχειρούσαν επί ώρες για να περιορίσουν τις φλόγες, ενώ υπήρχε κίνδυνος νέων βομβαρδισμών. Οι αρχές επιχείρησαν να διασώσουν ό,τι ήταν δυνατό από το μνημείο, ενώ η πλήρης έκταση των ζημιών παραμένει υπό αξιολόγηση.
Θύματα και τραυματίες σε Χερσώνα και ΝτνιπροπετρόφσκΣτην περιοχή Κοραμπέλνι της Χερσώνας, ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε κατάστημα, φαρμακείο και διαμερίσματα πολυκατοικιών.
Από τις επιθέσεις σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι επτά.
Παράλληλα, στην περιοχή Στεπανίβκα, βομβαρδισμοί προκάλεσαν ζημιές σε σχολικό κτίριο, νοσοκομείο και παρακείμενα κτίρια. Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα αγόρι 14 ετών.
Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, αυξήθηκε σε τέσσερις ο αριθμός των θυμάτων από πρωινή επίθεση σε λεωφορείο στην πόλη Νικόπολη.
Αργότερα, σημειώθηκε νέο πλήγμα σε λεωφορείο στην ίδια περιοχή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μία γυναίκα και τέσσερις άνδρες.
Μαζική επίθεση με dronesΚατά τη διάρκεια της νύχτας της 7ης Απριλίου και τις πρωινές ώρες, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 110 επιθετικά drones κατά της Ουκρανίας, εκ των οποίων σχεδόν 70 ήταν τύπου Shahed.
Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε μεγάλο αριθμό στόχων, ενώ 26 drones έπληξαν 17 διαφορετικές τοποθεσίες και συντρίμμια έπεσαν σε ακόμη 13 σημεία.
Οι επιθέσεις προκάλεσαν απώλειες και ζημιές σε υποδομές, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την αποτίμηση των συνεπειών.
Οι επιθέσεις προκάλεσαν απώλειες και ζημιές σε υποδομές, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την αποτίμηση των συνεπειών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα