Σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα ετοιμάζει η Κομισιόν, ανησυχία λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή
Το πρόβλημα με τα λιπάσματα, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, θα γίνει χειρότερο μέσα στη χρονιά, δήλωσε ο Επίτροπος Γεωργίας, ενόψει συνάντησης με τη συμμετοχή παραγωγών λιπασμάτων και αγροτών στα μέσα Απριλίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα, το οποίο θα παρουσιαστεί την άνοιξη, όπως έκανε γνωστό ο Επίτροπος Γεωργίας, Κρίστοφερ Χάνσεν, μετά το τέλος του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας στις Βρυξέλλες, εν μέσω έντονης ανησυχίας λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. 

«Το πρόβλημα με τα λιπάσματα, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, θα γίνει χειρότερο μέσα στη χρονιά. Αυτή τη στιγμή, περίπου το 70% των αγροτών έχουν ήδη προμηθευτεί αποθέματα από περσινά λιπάσματα, ωστόσο για την τρέχουσα περίοδο το πρόβλημα δεν θα είναι τόσο έντονο, αλλά θα γίνει αργότερα μέσα στο έτος», επισήμανε ο κ. Χάνσεν.


Συνάντηση υψηλού επιπέδου στις 13 Απριλίου

Όπως τόνισε, στη συνάντηση των Ευρωπαίων υπουργών Γεωργίας υπήρξε σύγκλιση σε μεγάλο βαθμό επί τους θέματος, ενώ ανακοίνωσε ότι συγκαλεί επείγουσα συνάντηση υψηλού επιπέδου στις 13 Απριλίου, «με στόχο την εξέταση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων».

Όπως διευκρίνισε, στη συνάντηση δεν αναμένονται αποφάσεις, αλλά πρόκειται για μια συζήτηση με τη συμμετοχή παραγωγών λιπασμάτων και αγροτικών οργανώσεων. Στόχος είναι η στήριξη της ευρωπαϊκής παραγωγής λιπασμάτων για μείωση των εξαρτήσεων, η αποδοτικότερη χρήση λιπασμάτων από τους αγρότες, και η αντικατάσταση των ορυκτών λιπασμάτων με βιολογικά και χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

