Το Ισραήλ ήθελε να με σκοτώσει, δεν υπήρχε καμία προειδοποίηση για βομβαρδισμό λέει ο δημοσιογράφος του Russia Today μετά τον πύραυλο που έπεσε δίπλα του
Το Ισραήλ ήθελε να με σκοτώσει, δεν υπήρχε καμία προειδοποίηση για βομβαρδισμό λέει ο δημοσιογράφος του Russia Today μετά τον πύραυλο που έπεσε δίπλα του
«Δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι αυτό ήταν σκόπιμο» υποστηρίζει ο δημοσιογράφος Στιβ Σουίνι
Δριμύ κατηγορώ κατά του Ισραήλ ότι «προσπάθησε να με σκοτώσει» απηύθυνε ο δημοσιογράφος του Russia Today, Στιβ Σουίνι, μετά τον πύραυλο που έσκασε δίπλα του ενώ μετέφερε ρεπορτάζ από κατεστραμμένο δρόμο σε περιοχή του νοτίου Λιβάνου.
«Σήμερα το Ισραήλ προσπάθησε να με σκοτώσει με στοχευμένη αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο, την ώρα που κάλυπτα δημοσιογραφικά τις επιθέσεις σε γέφυρες και τον αναγκαστικό εκτοπισμό 1 εκατομμυρίου ανθρώπων — μια επιχείρηση εθνοκάθαρσης σε μεγαλύτερη κλίμακα από τη Νάκμπα» ανέφερε σε βίντεό του ο Σουίνι με εμφανή τα τραύματά του από τον βομβαρδισμό.
«Δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι αυτό ήταν σκόπιμο. Παρά τους ισχυρισμούς, δεν υπήρξαν προειδοποιήσεις πριν από το χτύπημα ούτε ενημερώθηκε ο λιβανέζικος στρατός, ο οποίος μας είχε επιτρέψει να κινηματογραφούμε. Όπως έχουμε δει στη Γάζα, θέλουν να φιμώσουν τους δημοσιογράφους που καταγράφουν και αναδεικνύουν τα εγκλήματα πολέμου τους» συνεχίζει στο βίντεό του ο δημοσιογράφος του Russia Today.
«Είναι οι δυτικές δυνάμεις που παρέχουν πολιτική και στρατιωτική στήριξη στο Ισραήλ, εξοπλίζοντάς το πλήρως για να πραγματοποιεί γενοκτονία στη Γάζα και εθνοκάθαρση εδώ στον Λίβανο. Δεν είναι απλώς συνεργοί, αλλά ενεργοί συμμετέχοντες και θα πρέπει να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. Αλλά αν το Ισραήλ πιστεύει ότι το σημερινό χτύπημα θα μας φιμώσει και θα μας κρατήσει μακριά από το πεδίο, κάνει πολύ μεγάλο λάθος» καταλήγει ο επικεφαλής του γραφείου του RT στον Λίβανο.
Σύμφωνα με το Russia Today o Σουίνι και ο εικονολήπτης της ομάδας του τραυματίστηκαν. Όπως φαίνεται στο βίντεο, την ώρα που ο δημοσιογράφος μεταφέρει το ρεπορτάζ σε έναν κατεστραμμένο δρόμο στην περιοχή του νοτίου Λιβάνου, ένας πύραυλος πέφτει ακριβώς από πίσω του δημιουργώντας μία ισχυρή έκρηξη και ο ρεπόρτερ να τρέχει για να σωθεί.
«Σήμερα το Ισραήλ προσπάθησε να με σκοτώσει με στοχευμένη αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο, την ώρα που κάλυπτα δημοσιογραφικά τις επιθέσεις σε γέφυρες και τον αναγκαστικό εκτοπισμό 1 εκατομμυρίου ανθρώπων — μια επιχείρηση εθνοκάθαρσης σε μεγαλύτερη κλίμακα από τη Νάκμπα» ανέφερε σε βίντεό του ο Σουίνι με εμφανή τα τραύματά του από τον βομβαρδισμό.
Steve Sweeney, an RT British journalist who survived an earlier Israeli strike, says he is safe but urged people to focus on what he called the larger crisis in southern Lebanon. He said he believes he was targeted because of his reporting.♬ original sound - RogueDNC
«Δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι αυτό ήταν σκόπιμο. Παρά τους ισχυρισμούς, δεν υπήρξαν προειδοποιήσεις πριν από το χτύπημα ούτε ενημερώθηκε ο λιβανέζικος στρατός, ο οποίος μας είχε επιτρέψει να κινηματογραφούμε. Όπως έχουμε δει στη Γάζα, θέλουν να φιμώσουν τους δημοσιογράφους που καταγράφουν και αναδεικνύουν τα εγκλήματα πολέμου τους» συνεχίζει στο βίντεό του ο δημοσιογράφος του Russia Today.
«Είναι οι δυτικές δυνάμεις που παρέχουν πολιτική και στρατιωτική στήριξη στο Ισραήλ, εξοπλίζοντάς το πλήρως για να πραγματοποιεί γενοκτονία στη Γάζα και εθνοκάθαρση εδώ στον Λίβανο. Δεν είναι απλώς συνεργοί, αλλά ενεργοί συμμετέχοντες και θα πρέπει να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. Αλλά αν το Ισραήλ πιστεύει ότι το σημερινό χτύπημα θα μας φιμώσει και θα μας κρατήσει μακριά από το πεδίο, κάνει πολύ μεγάλο λάθος» καταλήγει ο επικεφαλής του γραφείου του RT στον Λίβανο.
Σύμφωνα με το Russia Today o Σουίνι και ο εικονολήπτης της ομάδας του τραυματίστηκαν. Όπως φαίνεται στο βίντεο, την ώρα που ο δημοσιογράφος μεταφέρει το ρεπορτάζ σε έναν κατεστραμμένο δρόμο στην περιοχή του νοτίου Λιβάνου, ένας πύραυλος πέφτει ακριβώς από πίσω του δημιουργώντας μία ισχυρή έκρηξη και ο ρεπόρτερ να τρέχει για να σωθεί.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
