Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία και Ιαπωνία δηλώνουν ετοιμότητα να συμβάλουν για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ

NEW: The UK alongside France, Germany, Italy, the Netherlands and Japan expresses readiness to contribute to appropriate efforts to ensure safe passage through the Strait of Hormuz 👇 https://t.co/KeCAbEbdWy pic.twitter.com/uqtRF394En — British Embassy Washington (@UKinUSA) March 19, 2026

Η Βρετανία και άλλες πέντε χώρες δήλωσαν «έτοιμες να συνεισφέρουν» στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης από το Στενό του ΟρμούζΣε κοινή δήλωση με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, των Κάτω Χωρών και της Ιαπωνίας, το Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνει τονίζει ότι θα εργαστεί για τη σταθεροποίηση των ενεργειακών αγορών.Το πλήρες κείμενο της δήλωσης αναφέρει τα εξής:«Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν σε εμπορικά πλοία στον Κόλπο, τις επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και το de facto κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από τις ιρανικές δυνάμεις.Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για την κλιμακούμενη σύγκρουση.Καλούμε το Ιράν να σταματήσει αμέσως τις απειλές του, την τοποθέτηση ναρκών, τις επιθέσεις με drones και πυραύλους, καθώς και άλλες απόπειρες να μπλοκάρει το Στενό για το εμπορικό ναυτιλιακό εμπόριο και να συμμορφωθεί με την Απόφαση 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.Η ελευθερία πλοήγησης είναι θεμελιώδης αρχή του διεθνούς Δικαίου, όπως αποτυπώνεται στην Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.Οι επιπτώσεις των πράξεων του Ιράν θα γίνουν αισθητές από ανθρώπους σε όλα τα μέρη του κόσμου, ειδικά από τους πιο ευάλωτους.Σύμφωνα με την Απόφαση 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τονίζουμε ότι τέτοιες παρεμβολές στο διεθνές ναυτιλιακό εμπόριο και η αναστάτωση της παγκόσμιας ενεργειακής αλυσίδας προμηθευτών συνιστούν απειλή για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Σε αυτό το πλαίσιο, καλούμε σε άμεση και συνολική αναστολή των επιθέσεων σε πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου.Εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλουμε στις κατάλληλες προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης μέσω του Στενού. Χαιρετίζουμε τη δέσμευση των χωρών που συμμετέχουν στην προετοιμασία των σχεδίων.Χαιρετίζουμε την απόφαση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας να εγκρίνει τον συντονισμένο χειρισμό απελευθέρωσης των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου.Θα λάβουμε και άλλα μέτρα για την σταθεροποίηση των ενεργειακών αγορών, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με ορισμένες χώρες παραγωγούς για την αύξηση της παραγωγής.