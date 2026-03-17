Η Σλοβακία σχεδιάζει να ακριβύνει το πετρέλαιο στα πρατήρια για τους ξένους οδηγούς λόγω του τουρισμού των καυσίμων
Σε περιοχές στα βόρεια της χώρας, δίπλα στην Πολωνία, οι φθηνότερες τιμές στο ντίζελ οδήγησαν σε αύξηση των αγορών και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως είπε ο Ρόμπερτ Φίτσο, τα πρατήρια καυσίμων στην κυριολεξία στέγνωσαν

H Σλοβακία εξετάζει το ενδεχόμενο θέσπισης κανονισμών προκειμένου να ορίσει υψηλότερες τιμές για το πετρέλαιο κίνησης στα πρατήρια καύσιμων για τους ξένους οδηγούς ή να περιορίσει τον ανεφοδιασμό τους, όπως δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, με την κυβέρνηση να προσπαθεί να προστατευτεί από τον τουρισμό των καυσίμων.

O Φίτσο δήλωσε πως εκπρόσωποι από τα διυλιστήρια Slovnaft, ⁠που ανήκουν στην ουγγρική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου MOL, ενημέρωσαν την κυβέρνηση πως σε ορισμένες περιοχές στο βόρειο τμήμα της χώρας, δίπλα στην Πολωνία, οι φθηνότερες τιμές στο ντίζελ στη σλοβακική πλευρά των συνόρων οδήγησαν σε αύξηση των αγορών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως είπε ο Φίτσο, «τα πρατήρια καυσίμων στην κυριολεξία στέγνωσαν».

Κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο φοβούνται το ενδεχόμενο μιας αύξησης των τιμών των καυσίμων, την οποία θα πυροδοτήσει ο πόλεμος στο Ιράν. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ουγγαρία επέβαλε πλαφόν στις τιμές των καυσίμων, ενώ το κύριο διυλιστήριο της Πολωνίας, το Orlen, μείωσε τα περιθώρια κέρδους του για να συγκρατήσει τον αντίκτυπο στους καταναλωτές. Η Σλοβακία προς το παρόν έχει αποφύγει οποιοδήποτε μέτρο, βασιζόμενη στην αυτο-ρύθμιση από τους πωλητές.

Ο Φίτσο επισήμανε πως η κυβέρνηση θέλει τιμές συγκρίσιμες με τις περισσότερες γειτονικές χώρες, όπως την Πολωνία και φθηνότερες από την Αυστρία.
